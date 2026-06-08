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Hamilton nem kertelt a dobogó után: ezt mondta a Mercedesről

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Miközben a többiek szorgosan gyűjtötték a büntetéseket, Kimi Antonelli kimaradt a buliból, és a saját versenyét autózva megnyerte a Forma–1-es Monacói Nagydíjat. Hat futam után tetemes az olasz pilóta előnye, aki már a célokat is kitűzte erre az idényre. A második Lewis Hamilton még nem érte el, amit akart, nem volt teljesen őszinte a mosolya, de Antonellihez hasonlóan a váratlanul dobogóra álló Isack Hadjar is kicsattant az örömtől.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 08. 6:05
Kimi Antonelli megkapta a magáét Toto Wolfftól Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
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– Először is gratulálnom kell Kiminek és a Mercedesnek, a régi családomnak. Megint sikerült egy fantasztikus autót építeniük, Kimi pedig hihetetlen munkát végez, hétvégéről hétvégére szállítja az eredményeket. Nagyszerű ezt látni, és nagyon örülök nekik – fogalmazott a hétszeres világbajnok, aki a leintés után egy ellenőr szerepében tetszelgett, és centiméterről centiméterre megvizsgálta a Mercedest. – Ami minket illet, úgy érzem, az elmúlt hónapokban fejlődtünk, de egyelőre nem tudjuk tartani velük a lépést, és valószínűleg még rengeteget kell dolgoznunk ahhoz, hogy elérjünk a szintjükre. De fantasztikus érzés újra másodikként végezni, különösen Monacóban, a lehető legnehezebb körülmények között. Örömmel elfogadom ezt az eredményt.

Hamilton Monte-Carlóban nyolcadszor állt dobogóra, ezzel beérte az e tekintetben rekorder Ayrton Sennát. A britek büszkesége emellett zsinórban másodszor lett második, miközben tavaly végig szenvedett, első ferraris évében hiába kergette a dobogós helyeket. 

Most már viszont ennél is többre vágyik: – Boldog vagyok, és hálás a csapatnak. Grazie mindenkinek a gyárban, és azoknak is, akik a helyszínen rendkívül keményen dolgoztak ezért az eredményért – rászolgáltak erre, sőt még többre is. Nekem tovább kell dolgoznom, és kiderül, hogy meg tudom-e tenni értük a következő lépést.

 

Hadjar váratlan feltámadása Monacóban

Hadjar járt talán a legjobban a riválisok büntetéseivel, illetve kieséseivel. Bár őt is fenyegette a büntetés szele, végül megtarthatta a harmadik pozíciót. Ez rendkívül sokat ért neki egy nehéz hétvége végén. – Úgy éreztem, hogy jól kaptam el a rajtot az újraindításnál, és mindjárt reménykedni kezdtem. Két helyet veszítettem, de tudtam, hogy az előttem haladó két autót megbüntették – magyarázta Hadjar. – A pályafutásom során még soha nem kellett ennyire a határon autóznom a kanyarokban ahhoz, hogy öt másodpercen belül maradjak Pierre mögött. Kimagasló hétvége volt, főleg ahhoz képest, miként kezdődött az első szabadedzésen (Hadjar a 13. lett – a szerk.). Akkor semmi önbizalmam nem volt ahhoz, hogy felkapaszkodjak, de sikerült, úgyhogy boldog vagyok.

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