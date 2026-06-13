Újabb halálos áldozatai vannak az ebolajárványnak + videó

Im Kongo breitet sich Ebola immer weiter aus, die WHO schlägt Alarm. Weil die Überwachung schwierig ist, bleibt das ganze Ausmaß des Ausbruchs bislang unklar. https://t.co/g1JMYjwv3M — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 12, 2026

A segélyszervezetek munkatársai szerint a táborokban rendkívül rosszak a körülmények. Előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat.

Mindannyian attól tartunk, hogy az ebola ezekben a táborokban rendkívül gyorsan terjedhet. Pánik törhet ki, az emberek pedig szétszéledhetnek, függetlenül attól, hogy kapcsolatba kerültek-e fertőzöttekkel vagy sem, illetve hogy betegek-e vagy sem

– mondta a Reutersnek Caitlin Brady, a Dán Menekültügyi Tanács kongói igazgatója. A Kpangba táborról készült kongói egészségügyi jelentés nyolc olyan embert azonosított, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött nővel, ami tovább növeli az újabb megbetegedések kockázatát. A táborban segítséget nyújtó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szintén attól tart, hogy a járvány tovább terjed.