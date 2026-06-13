Újabb halálos áldozatai vannak az ebolajárványnak + videó

A segélyszervezetek munkatársai szerint a táborokban rendkívül rosszak a körülmények. Előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat.
Mindannyian attól tartunk, hogy az ebola ezekben a táborokban rendkívül gyorsan terjedhet. Pánik törhet ki, az emberek pedig szétszéledhetnek, függetlenül attól, hogy kapcsolatba kerültek-e fertőzöttekkel vagy sem, illetve hogy betegek-e vagy sem
– mondta a Reutersnek Caitlin Brady, a Dán Menekültügyi Tanács kongói igazgatója. A Kpangba táborról készült kongói egészségügyi jelentés nyolc olyan embert azonosított, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött nővel, ami tovább növeli az újabb megbetegedések kockázatát. A táborban segítséget nyújtó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szintén attól tart, hogy a járvány tovább terjed.
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