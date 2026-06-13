Újabb halálos áldozatai vannak az ebolajárványnak + videó

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Az ENSZ menekültügyi ügynöksége megerősítette az első két ebolás halálesetet egy kelet-kongói menekülttáborban. A fertőzött nő még a pozitív teszteredménye előtt elhagyta a karantént, a hatóságok holtan találták meg. A nő lánya is meghalt néhány napon belül. A humanitárius dolgozók szerint a táborban katasztrofális állapotok uralkodnak: előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat. A segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy ilyen körülmények között gyorsan elszabadulhat az ebolajárvány.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 14:27
Az ENSZ menekültügyi ügynöksége megerősítette az első két ebolás halálesetet egy kelet-kongói menekülttáborban Forrás: AFP
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A segélyszervezetek munkatársai szerint a táborokban rendkívül rosszak a körülmények. Előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat.

Mindannyian attól tartunk, hogy az ebola ezekben a táborokban rendkívül gyorsan terjedhet. Pánik törhet ki, az emberek pedig szétszéledhetnek, függetlenül attól, hogy kapcsolatba kerültek-e fertőzöttekkel vagy sem, illetve hogy betegek-e vagy sem

– mondta a Reutersnek Caitlin Brady, a Dán Menekültügyi Tanács kongói igazgatója. A Kpangba táborról készült kongói egészségügyi jelentés nyolc olyan embert azonosított, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött nővel, ami tovább növeli az újabb megbetegedések kockázatát. A táborban segítséget nyújtó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szintén attól tart, hogy a járvány tovább terjed.

Kongó péntekig 676 igazolt fertőzést és 136 halálesetet jelentett. A járvány már a szomszédos Ugandában is megjelent, ahol eddig 19 esetet regisztráltak.

Mint arról beszámoltunk, a mostani járványt az ebola ritka Bundibugyo-törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés. A fertőzés hetekig észrevétlenül terjedhet, az egészségügyi szakemberek már most versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a járványt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat

Borítókép: Egészségügyi dolgozók Kongóban (Fotó: AFP)

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