kanyaróNagy-Britanniavédőoltás

Két gyermek meghalt kanyaróban, az angliai hatóságok megkongatták a vészharangokat

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Nagy-Britanniában az egészségügyi hatóságok felhívták a szülők figyelmét, hogy gondoskodjanak gyermekeik oltásáról, mivel idén már két halálos áldozata is van a kanyarójárványnak. Csak az elmúlt két hétben, több mint száz új fertőzést regisztráltak. A betegség könnyen terjed, ezért az oltás jelenti a legjobb és legbiztonságosabb védelmet a kanyaróvírus ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 15:41
Kanyarójárványról számoltak be a brit hatóságok Forrás: AFP
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Angliában január 1. és június 8. között összesen 736 kanyarós esetet regisztráltak, szemben a tavalyi, teljes éves 959-es esetszámmal. A betegség a be nem oltott, tízéves és annál fiatalabb gyermekekre jelent nagy veszélyt. Dr. Vanessa Saliba, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökség (UKHSA) járványügyi tanácsadója elmondta: 

A kanyaró az ország sok részén terjed, és amint láttuk, nagyon súlyos, sőt halálos is lehet. Arra kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik be legyenek oltva, ez a legjobb és legbiztonságosabb védelem a kanyaró ellen.

Hozzátette, hogy a betegség gyorsan terjed, és aki lemaradt a kanyaró elleni oltásokról, az életkortól függetlenül pótolhatja azt háziorvosnál. Egyre nagyobb igény van az angliai oltási rendszer gyökeres reformjára, miután kiderült, hogy Anglia egyes részein az oltási arány már a dél-afrikai szintet sem éri el.

Az Egyesült Államokban is fertőz a kanyaró

A WTVR cikke szerint 2026-ban, Virginia államban a kanyarós esetek száma meghaladta a 106-ot, a fertőzöttek 98 százaléka nem kapott védőoltást a vírus ellen. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság idején az amerikai egészségügyi szakemberek kiemelt figyelmet szentelnek a járványok megelőzésének. A szakértők szerint egyaránt kockázati tényezőt jelenthet a kanyaró, az ebola és a hantavírus.

Borítókép: Kanyarójárványról számoltak be a brit hatóságok (Fotó: AFP)

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