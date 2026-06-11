Két gyermek meghalt kanyaróban, az angliai hatóságok megkongatták a vészharangokat

Angliában január 1. és június 8. között összesen 736 kanyarós esetet regisztráltak, szemben a tavalyi, teljes éves 959-es esetszámmal. A betegség a be nem oltott, tízéves és annál fiatalabb gyermekekre jelent nagy veszélyt. Dr. Vanessa Saliba, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökség (UKHSA) járványügyi tanácsadója elmondta:

A kanyaró az ország sok részén terjed, és amint láttuk, nagyon súlyos, sőt halálos is lehet. Arra kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik be legyenek oltva, ez a legjobb és legbiztonságosabb védelem a kanyaró ellen.

Hozzátette, hogy a betegség gyorsan terjed, és aki lemaradt a kanyaró elleni oltásokról, az életkortól függetlenül pótolhatja azt háziorvosnál. Egyre nagyobb igény van az angliai oltási rendszer gyökeres reformjára, miután kiderült, hogy Anglia egyes részein az oltási arány már a dél-afrikai szintet sem éri el.