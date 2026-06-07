Tömeges lövöldözés Ohióban: tizenkét ember sérült meg egy fesztivál közelében

Az Old West End Fesztivál egy kétnapos kulturális rendezvény, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli koncertekkel, gasztronómiai programokkal, vásárral, valamint a környék történelmi épületeinek megtekintésével. A rendőrség szerint a nyomozás központja a Delaware Avenue és a Robinwood Avenue környéke, ahol a fesztivál egyik zenei és vendéglátóipari központja található.

A közösségi médiában terjedő, függetlenül egyelőre nem hitelesített felvételeken pánikszerűen menekülő emberek, valamint hordágyon elszállított sérültek láthatók.

Mike DeWine, Ohio kormányzója közleményében azt hangsúlyozta, hogy a nyári fesztiváloknak biztonságos helyet kellene jelenteniük a családok számára. Hozzátette, bízik benne, hogy a bűnüldöző szervek mielőbb elfogják az „értelmetlen bűncselekmény” elkövetőit.

A rendőrség jelenleg is keresi a lövöldözés gyanúsítottjait, és folytatja a helyszíni vizsgálatot.