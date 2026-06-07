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Tömeges lövöldözés Ohióban: tizenkét ember sérült meg egy fesztivál közelében

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Több ember válságos állapotban került kórházba, miután lövöldözés tört ki egy népszerű fesztivál közelében az amerikai Ohio államban. A rendőrség szerint két fegyveres nyithatott tüzet egymásra, az elkövetőket még keresik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 6:56
A toledói rendőrség épülete Fotó: Facebook
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A hatóságok közlése szerint a lövöldözés helyi idő szerint szombaton 17:37 körül történt. Joe Heffernan toledói rendőrfőnök-helyettes elmondta, az első információk alapján két ember nyithatott tüzet, és valószínűleg egymásra lövöldöztek.

A sérültek életkora 16 és 61 év között van. Wade Kapszukiewicz, Toledo polgármestere a helyi WTOL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az érintettek várhatóan túlélik a támadást.

Az Old West End Fesztivál egy kétnapos kulturális rendezvény, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli koncertekkel, gasztronómiai programokkal, vásárral, valamint a környék történelmi épületeinek megtekintésével. A rendőrség szerint a nyomozás központja a Delaware Avenue és a Robinwood Avenue környéke, ahol a fesztivál egyik zenei és vendéglátóipari központja található.

A közösségi médiában terjedő, függetlenül egyelőre nem hitelesített felvételeken pánikszerűen menekülő emberek, valamint hordágyon elszállított sérültek láthatók.

Mike DeWine, Ohio kormányzója közleményében azt hangsúlyozta, hogy a nyári fesztiváloknak biztonságos helyet kellene jelenteniük a családok számára. Hozzátette, bízik benne, hogy a bűnüldöző szervek mielőbb elfogják az „értelmetlen bűncselekmény” elkövetőit.

A rendőrség jelenleg is keresi a lövöldözés gyanúsítottjait, és folytatja a helyszíni vizsgálatot.

 

Borítókép: A toledói rendőrség épülete (Fotó: Facebook)

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