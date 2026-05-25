Jézusnak képzelte magát a Fehér Háznál lövöldöző férfi

Nemrég egy férfi lövöldözni kezdett a Fehér Ház közelében, a kialakult tűzharc során pedig a titkosszolgálat ügynökei megölték. A később Nasire Bestként azonosított lövöldöző nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, miután több esetben is összetűzésbe került már a Fehér Házat biztosító ügynökökkel, egy estben pedig azt mondta nekik, hogy ő Jézus.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 6:02
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A 21 éves marylandi férfi még 2025-ben belépett a Fehér Ház ellenőrző állomásának egyik tiltott területére, a megállásra szólító parancsnak pedig nem tett eleget. A bírósági iratok szerint ráadásul Best „azt állította, hogy ő Jézus Krisztus, és azt akarja, hogy letartóztassák”. 

A férfi vágya egyébként teljesült, jogellenes behatolás miatt letartóztatták. Best körbejárta az egész Fehér Házat és a védelemért felelős ügynököktől a belépési pontok felől érdeklődött. Később aztán járművel is be akart hatolni a területre, ebben azonban megakadályozták. A szolgálatok egyébként az eset után kérvényezték Best távoltartását a Fehér Háztól. 

Később a férfi lakásán házkutatást is tartottak, miután nem jelent meg az előzetes meghallgatásán a bíróság előtt. A sajtónak nyilatkozó források szerint a férfi mentális problémákkal küzdött. 

Donald Trump elnök a Fehér Házban tartózkodott a lövöldözés során. A beszámolók szerint az északi oldalon várakozó újságírókat beterelték a tűzharc idejére, később pedig a környéket teljesen lezárták. Az eset különösen azért keltett aggodalmat, mert nemrég a Fehér Ház tudósítóinak a vacsorájára hatolt be egy fegyveres elkövető, aki az elnököt akarta lelőni, ami sokak szerint egyértelműen a politikai erőszak növekedését jelzi. 

Borítókép: A lövöldözés helyszíne (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
