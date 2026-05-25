Jézusnak képzelte magát a Fehér Háznál lövöldöző férfi

A 21 éves marylandi férfi még 2025-ben belépett a Fehér Ház ellenőrző állomásának egyik tiltott területére, a megállásra szólító parancsnak pedig nem tett eleget. A bírósági iratok szerint ráadásul Best „azt állította, hogy ő Jézus Krisztus, és azt akarja, hogy letartóztassák”.
A férfi vágya egyébként teljesült, jogellenes behatolás miatt letartóztatták. Best körbejárta az egész Fehér Házat és a védelemért felelős ügynököktől a belépési pontok felől érdeklődött. Később aztán járművel is be akart hatolni a területre, ebben azonban megakadályozták. A szolgálatok egyébként az eset után kérvényezték Best távoltartását a Fehér Háztól.
