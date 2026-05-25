Jézusnak képzelte magát a Fehér Háznál lövöldöző férfi

Később a férfi lakásán házkutatást is tartottak, miután nem jelent meg az előzetes meghallgatásán a bíróság előtt. A sajtónak nyilatkozó források szerint a férfi mentális problémákkal küzdött.

Donald Trump elnök a Fehér Házban tartózkodott a lövöldözés során. A beszámolók szerint az északi oldalon várakozó újságírókat beterelték a tűzharc idejére, később pedig a környéket teljesen lezárták. Az eset különösen azért keltett aggodalmat, mert nemrég a Fehér Ház tudósítóinak a vacsorájára hatolt be egy fegyveres elkövető, aki az elnököt akarta lelőni, ami sokak szerint egyértelműen a politikai erőszak növekedését jelzi.

