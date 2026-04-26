Sokkolta a világot a Fehér Ház eseményén történt lövöldözés

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy „a politikai gyűlöletnek nincs helye demokráciáinkban”.

Nem engedjük, hogy a fanatizmus megmérgezze a szabad vita és tájékozódás színtereit. A konfrontáció kultúrájának védelmének továbbra is leküzdhetetlen bástyának kell maradnia minden intoleráns tendenciával szemben, hogy megóvjuk azokat az értékeket, amelyekre nemzetünk épült

– hangsúlyozta Meloni.

Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera.



Nessun odio politico può trovare… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 26, 2026

A spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez kijelentette, hogy országa „elítéli a ma este Trump elnök ellen elkövetett támadást”. Hozzátette: „Az erőszak soha nem megoldás. Az emberiség csak a demokrácia, az együttélés és a béke révén haladhat előre.”

Emmanuel Macron szerint az erőszak elfogadhatatlan, és teljes támogatását ajánlotta fel Trumpnak.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy ő és felesége, Sara megdöbbentek a történtek miatt, és megkönnyebbültek, hogy az elnök és az first lady biztonságban vannak és jól vannak”.

Teljes és gyors felépülést kívánunk a megsebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak gyors és határozott fellépéséért

– hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök, akit a Sky News idézett.

Lee Jae Myung dél-koreai elnök egy hosszú bejegyzésben az X-en azt írta, hogy mélyen megrázta az erőszakos incidens. Kijelentette, hogy a politikai erőszak súlyos fenyegetés, amely aláássa a demokrácia alapjait, és soha nem igazolható.

Narendra Modi indiai miniszterelnök azt mondta, megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy Trump, az első hölgy és más tisztviselők biztonságban vannak és sértetlenek.

A legjobbakat kívánom nekik, hogy továbbra is biztonságban és jó egészségben legyenek. Az erőszaknak nincs helye a demokráciában, és egyértelműen el kell ítélni

– mondta.

„Az erőszak sosem lehet a megoldás”

„Mivel egy családtagom családja politikai erőszak áldozata lett, imáim a sérült rendőrrel és mindazokkal vannak, akiket ezek a szörnyű incidensek sújtottak” – írta Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke az X-en. Pelosi férjét, Paul Pelosit 2022 végén támadták meg San Franciscó-i otthonukban. Az ügyészek később úgy jellemezték a tettet mint erőszakos tervet Nancy Pelosi elrablására, túszul ejtésére.