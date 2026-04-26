A nemzetközi színtéren is komoly visszhangot váltottak ki a történtek. Keir Starmer brit miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: sokkolták az eseményen történtek.
Sokkolta a világot a Fehér Ház eseményén történt lövöldözés
A politikai erőszak ellen egységesen állnak ki a világ vezető politikusa. A Fehér Ház eseményén történt lövöldözést a republikánus és a demokrata politikusok is elítélték, a brit miniszterelnököt, Keir Starmert sokkolták a történtek.
Többen örömüknek adtak hangot, hogy a történtek után Trump és felesége biztonságban van
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett vasárnapi bejegyzésében megkönnyebbülésének adott hangot, amiért Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump és a Fehér Házi tudósítók vacsorájának minden résztvevője biztonságban van a washingtoni lövöldözést követően. Hangsúlyozta: az erőszaknak nincs helye a politikában, és köszönetet mondott a rendőrség és a beavatkozó egységek gyors fellépéséért, emelte ki az Európai Bizottság elnökének szavait az MTI.
„A demokratikus intézmények vagy a sajtószabadság elleni minden támadást a lehető leghatározottabban el kell ítélni” – fogalmazott Starmer, aki egyúttal örömének adott hangot, hogy mind az amerikai elnököt, mind pedig a first ladyt sikerült idejében kimenekíteni a helyszínről.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy „a politikai gyűlöletnek nincs helye demokráciáinkban”.
Nem engedjük, hogy a fanatizmus megmérgezze a szabad vita és tájékozódás színtereit. A konfrontáció kultúrájának védelmének továbbra is leküzdhetetlen bástyának kell maradnia minden intoleráns tendenciával szemben, hogy megóvjuk azokat az értékeket, amelyekre nemzetünk épült
– hangsúlyozta Meloni.
A spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez kijelentette, hogy országa „elítéli a ma este Trump elnök ellen elkövetett támadást”. Hozzátette: „Az erőszak soha nem megoldás. Az emberiség csak a demokrácia, az együttélés és a béke révén haladhat előre.”
Emmanuel Macron szerint az erőszak elfogadhatatlan, és teljes támogatását ajánlotta fel Trumpnak.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy ő és felesége, Sara megdöbbentek a történtek miatt, és megkönnyebbültek, hogy az elnök és az first lady biztonságban vannak és jól vannak”.
Teljes és gyors felépülést kívánunk a megsebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak gyors és határozott fellépéséért
– hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök, akit a Sky News idézett.
Lee Jae Myung dél-koreai elnök egy hosszú bejegyzésben az X-en azt írta, hogy mélyen megrázta az erőszakos incidens. Kijelentette, hogy a politikai erőszak súlyos fenyegetés, amely aláássa a demokrácia alapjait, és soha nem igazolható.
Narendra Modi indiai miniszterelnök azt mondta, megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy Trump, az első hölgy és más tisztviselők biztonságban vannak és sértetlenek.
A legjobbakat kívánom nekik, hogy továbbra is biztonságban és jó egészségben legyenek. Az erőszaknak nincs helye a demokráciában, és egyértelműen el kell ítélni
– mondta.
„Az erőszak sosem lehet a megoldás”
„Mivel egy családtagom családja politikai erőszak áldozata lett, imáim a sérült rendőrrel és mindazokkal vannak, akiket ezek a szörnyű incidensek sújtottak” – írta Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke az X-en. Pelosi férjét, Paul Pelosit 2022 végén támadták meg San Franciscó-i otthonukban. Az ügyészek később úgy jellemezték a tettet mint erőszakos tervet Nancy Pelosi elrablására, túszul ejtésére.
„Az egyetlen dolog, amiben biztos vagyok, az az, hogy a jelenlegi időkben példátlan fenyegetések áradatát éljük Trump elnök és más kormánytisztviselők ellen” – mondta Lindsey Graham republikánus szenátor .
„Imádkozzunk mindannyian nyugodtabb vizekért, és próbáljunk meg a megoldáshoz, ne pedig a problémához tartozni” – tette hozzá.
„A politikai erőszaknak véget kell vetni” – írta Warren Davidson republikánus képviselő. „Hálás vagyok a bűnüldöző szerveknek és a titkosszolgálatnak, akik gyorsan cselekedtek Trump elnök és a fehér házi tudósítói vacsorán jelenlévők védelme érdekében.”
Amerika déli szomszédja, Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum azt mondta, „jó, hogy Trump elnök és felesége biztonságban vannak a közelmúlt eseményei után”.
Tiszteletünket fejezzük ki nekik. Az erőszak sosem lehet a megoldás
– hangsúlyozta Sheinbaum.
Mark Carney kanadai miniszterelnök, akinek kormánya feszült kereskedelmi tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, azt mondta: „Megkönnyebbültem, hogy az elnök, a first lady és az összes vendég biztonságban van, miután a Fehér Ház tudósítóinak washingtoni vacsoráján lövöldözésről szóló jelentések érkeztek.”
„A politikai erőszaknak nincs helye egyetlen demokráciában sem, és gondolataim mindazokkal vannak, akiket megrázott ez a nyugtalanító esemény” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Borítókép: Donald Trump sajtótájékoztatót tart a támadás után (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
