Sokkolta a világot a Fehér Ház eseményén történt lövöldözés

A politikai erőszak ellen egységesen állnak ki a világ vezető politikusa. A Fehér Ház eseményén történt lövöldözést a republikánus és a demokrata politikusok is elítélték, a brit miniszterelnököt, Keir Starmert sokkolták a történtek.

2026. 04. 26. 11:31
Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A nemzetközi színtéren is komoly visszhangot váltottak ki a történtek. Keir Starmer brit miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: sokkolták az eseményen történtek. 

Többen örömüknek adtak hangot, hogy a történtek után Trump és felesége biztonságban van

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett vasárnapi bejegyzésében megkönnyebbülésének adott hangot, amiért Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump és a Fehér Házi tudósítók vacsorájának minden résztvevője biztonságban van a washingtoni lövöldözést követően. Hangsúlyozta: az erőszaknak nincs helye a politikában, és köszönetet mondott a rendőrség és a beavatkozó egységek gyors fellépéséért, emelte ki az Európai Bizottság elnökének szavait az MTI.

„A demokratikus intézmények vagy a sajtószabadság elleni minden támadást a lehető leghatározottabban el kell ítélni” – fogalmazott Starmer, aki egyúttal örömének adott hangot, hogy mind az amerikai elnököt, mind pedig a first ladyt sikerült idejében kimenekíteni a helyszínről. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy „a politikai gyűlöletnek nincs helye demokráciáinkban”.

Nem engedjük, hogy a fanatizmus megmérgezze a szabad vita és tájékozódás színtereit. A konfrontáció kultúrájának védelmének továbbra is leküzdhetetlen bástyának kell maradnia minden intoleráns tendenciával szemben, hogy megóvjuk azokat az értékeket, amelyekre nemzetünk épült

– hangsúlyozta Meloni.

A spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez kijelentette, hogy országa „elítéli a ma este Trump elnök ellen elkövetett támadást”. Hozzátette: „Az erőszak soha nem megoldás. Az emberiség csak a demokrácia, az együttélés és a béke révén haladhat előre.”

Emmanuel Macron szerint az erőszak elfogadhatatlan, és teljes támogatását ajánlotta fel Trumpnak.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy ő és felesége, Sara megdöbbentek a történtek miatt, és megkönnyebbültek, hogy az elnök és az first lady biztonságban vannak és jól vannak”.

Teljes és gyors felépülést kívánunk a megsebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak gyors és határozott fellépéséért

– hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök, akit a Sky News idézett. 

Lee Jae Myung dél-koreai elnök egy hosszú bejegyzésben az X-en azt írta, hogy mélyen megrázta az erőszakos incidens. Kijelentette, hogy a politikai erőszak súlyos fenyegetés, amely aláássa a demokrácia alapjait, és soha nem igazolható.

Narendra Modi indiai miniszterelnök azt mondta, megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy Trump, az első hölgy és más tisztviselők biztonságban vannak és sértetlenek.

A legjobbakat kívánom nekik, hogy továbbra is biztonságban és jó egészségben legyenek. Az erőszaknak nincs helye a demokráciában, és egyértelműen el kell ítélni

 – mondta.

 

„Az erőszak sosem lehet a megoldás”

„Mivel egy családtagom családja politikai erőszak áldozata lett, imáim a sérült rendőrrel és mindazokkal vannak, akiket ezek a szörnyű incidensek sújtottak” – írta Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke az X-en. Pelosi férjét, Paul Pelosit 2022 végén támadták meg San Franciscó-i otthonukban. Az ügyészek később úgy jellemezték a tettet mint erőszakos tervet Nancy Pelosi elrablására, túszul ejtésére.

„Az egyetlen dolog, amiben biztos vagyok, az az, hogy a jelenlegi időkben példátlan fenyegetések áradatát éljük Trump elnök és más kormánytisztviselők ellen” – mondta Lindsey Graham republikánus szenátor .

„Imádkozzunk mindannyian nyugodtabb vizekért, és próbáljunk meg a megoldáshoz, ne pedig a problémához tartozni” – tette hozzá.

„A politikai erőszaknak véget kell vetni” – írta Warren Davidson republikánus képviselő. „Hálás vagyok a bűnüldöző szerveknek és a titkosszolgálatnak, akik gyorsan cselekedtek Trump elnök és a fehér házi tudósítói vacsorán jelenlévők védelme érdekében.”

Amerika déli szomszédja, Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum azt mondta, „jó, hogy Trump elnök és felesége biztonságban vannak a közelmúlt eseményei után”. 

Tiszteletünket fejezzük ki nekik. Az erőszak sosem lehet a megoldás

– hangsúlyozta Sheinbaum.

Mark Carney kanadai miniszterelnök, akinek kormánya feszült kereskedelmi tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, azt mondta: „Megkönnyebbültem, hogy az elnök, a first lady és az összes vendég biztonságban van, miután a Fehér Ház tudósítóinak washingtoni vacsoráján lövöldözésről szóló jelentések érkeztek.”

„A politikai erőszaknak nincs helye egyetlen demokráciában sem, és gondolataim mindazokkal vannak, akiket megrázott ez a nyugtalanító esemény” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Borítókép: Donald Trump sajtótájékoztatót tart a támadás után (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
