Ő az a férfi, aki életveszélybe sodorta Trumpot + fotó

Az amerikai elnök közösségi oldalán tett közzé képet az elkövetőről, aki lövöldözni kezdett a díszvacsorán, amelyen az elnök és J.D. Vance is részt vett. Donald Trumpot és alelnökét kimenekítették a helyszínről.

2026. 04. 26. 7:01
Kimenekítették Donald Trumpot a díszvacsoráról, ahol egy férfi lövöldözni kezdett. Az elkövetőről az elnök közösségi oldalán osztott meg képet Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A hatóságok szerint magányos elkövetőről van szó, aki több fegyverrel szerelte fel magát. A férfiról Donald Trump közösségi oldalán osztott me képet.

A Sky News közlése szerint a férfi 30 év körüli és nem büntetett előéletű. A portál idézte Washington rendőrfőnökét, aki kijelentette, hogy jelenleg nem tudja megmondani, mi volt a lövöldöző indítéka. Jeffery Carroll úgy fogalmazott: „még túl korai megmondani, kire akart a gyanúsított rálőni.” A lövöldözés gyanúsítottját 31 éves Cole Thomas Allennek, a kaliforniai Torrance-ból származónak azonosították. A rendőrség úgy véli, hogy a gyanúsított a Washington Hilton Hotel vendége volt, ahol a tudósítók vacsoráját tartották. Az eset után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump a gyanúsítottat „magányos farkasnak” és „elmebetegnek” nevezte.

Borítókép: Kimenekítették Donald Trumpot a díszvacsoráról, ahol egy férfi lövöldözni kezdett. Az elkövetőről az elnök közösségi oldalán osztott meg képet (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu