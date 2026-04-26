Ő az a férfi, aki életveszélybe sodorta Trumpot + fotó

A hatóságok szerint magányos elkövetőről van szó, aki több fegyverrel szerelte fel magát. A férfiról Donald Trump közösségi oldalán osztott me képet.
A Sky News közlése szerint a férfi 30 év körüli és nem büntetett előéletű. A portál idézte Washington rendőrfőnökét, aki kijelentette, hogy jelenleg nem tudja megmondani, mi volt a lövöldöző indítéka. Jeffery Carroll úgy fogalmazott: „még túl korai megmondani, kire akart a gyanúsított rálőni.” A lövöldözés gyanúsítottját 31 éves Cole Thomas Allennek, a kaliforniai Torrance-ból származónak azonosították. A rendőrség úgy véli, hogy a gyanúsított a Washington Hilton Hotel vendége volt, ahol a tudósítók vacsoráját tartották. Az eset után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump a gyanúsítottat „magányos farkasnak” és „elmebetegnek” nevezte.
Borítókép: Kimenekítették Donald Trumpot a díszvacsoráról, ahol egy férfi lövöldözni kezdett. Az elkövetőről az elnök közösségi oldalán osztott meg képet (Fotó: AFP)
