Brutálisan megnőtt idén nyáron a repülős utazást választó magyarok száma

Érdekes trend ugyancsak, hogy a

rövid távú, azaz 1500 kilométeren belüli repülés átlagára idén 51 176 forintra csökkent, ami kilenc százalékkal alacsonyabb a tavalyinál.

A közepes, azaz 1500 és 4000 kilométer közötti távon az átlagár 82 305 forint, ami 4,1 százalékos csökkenés éves összevetésben.

A hosszú, azaz 4000 kilométernél távolabbi úti cél: átlagár 243 771 forint, ami 2,6 százalékkal magasabb a tavalyinál.

A foglalási adatok alapján jól látszik, hogy a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a magyarok továbbra sem mondanak le a nyári utazásokról. Sőt az idei szezonban kifejezetten erős keresletet látunk a repülős utazások iránt

– mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

Szerinte ebben szerepet játszhat az is, hogy az Európán belüli repülőjegyek átlagosan kedvezőbb áron érhetők el, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor úgy látja, az árak szempontjából továbbra is kulcsfontosságú a megfelelő időzítés. Jelentős árkülönbségek lehetnek ugyanis attól függően, hogy valaki mikor foglalja le a jegyét, illetve mennyire rugalmas az indulási és érkezési dátumokat illetően.

Ekkor érdemes foglalni a nyári szezonra

A szakértők szerint az sem mindegy, hogy mikor foglaljuk a jegyet. A Kiwi.com adatai szerint a legkedvezőbb árak jellemzően az utazás hosszától függően eltérő időpontokban érhetők el. A rövidebb, 1500 kilométeren belüli utak esetében az indulás előtti 28–48 napos időszak kínálja a legjobb lehetőségeket.