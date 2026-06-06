Nem csak az idő rövidsége okozhat gondot Vitézy Dávid tervének a végrehajtásánál

Nem mindegy, mire használják a forrásokat

Az EU-nak most már presztízskérdés, hogy a visszatartott pénzeket előbb-utóbb kiutalja – jelentette ki Lentner Csaba. Elmondása szerint ezeknek a pénzeknek a gazdaságélénkítő hatása már akkor bekövetkezik, ha a támogatások egy részét humán-, illetve életszínvonal-közérzetjavító célokra fordítják, hiszen a fizetőképes kereslet gyarapodása a szolgáltatásokra és a termelésre pozitív felhúzó hatást eredményezhet.

Azonban az igazi gazdaságélénkítő hatás az okosberuházások gyarapítása révén hatékony

– emelte ki a közgazdászprofesszor. Rámutatott: a zöldgazdaság fejlesztésére, a közlekedési infrastruktúra javítására, a kutatásfejlesztésre, egészségügyi célokra indokolt a pénzügyi támogatásokat felhasználni.

„A gazdaság felpörgetése egyoldalúan, sőt már-már mámorosan az EU-pénzekre koncentrál. Ez pedig eleve feltételezi, hogy a 2021–2027-es költségvetési terminus után is jelentős forrásokat kapjon a magyar gazdaság” – hangsúlyozta. Majd figyelmeztetett: mindez azt eredményezheti, hogy

az EU-függőségünk állandósul, vagyis az EU nélkül jottányit sem tudunk előrehaladni.

A helyzet jelenleg stabil, de a jövő kérdéses

Sem a közbeszédnek, sem a szakértői diskurzusnak jelenleg még nem része azon nem várt körülmények vizionálása, amelyek a magyar gazdaságot pillanatokon belül nehéz helyzetbe hozhatják. Érthető, logikus is ez, hiszen még tartanak a „mézeshetek”. Valamint tény az is, hogy a közel 17-18 milliárdos európai uniós támogatással lehet kompenzálni bizonyos jövőbeni, nem várt negatív hatásokat – jelentette ki Lentner Csaba. Majd leszögezte: azonban a következő, 2027 utáni EU költségvetési ciklus támogatásaira is égetően nagy szükség lesz.