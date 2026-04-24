Lentner Csaba: A Tisza progresszív jövedelemadóra vonatkozó terve visszahozhatja a 2010 előtti feketegazdaságot

A Tisza terve visszarepítené hazánkat a feketegazdaságba

– Azt szokták mondani, hogy egy jól játszó focicsapaton nem szabad változtatni, nem kell a játék taktikáját átalakítani. Magyarországon az elmúlt 16 évben sikeres volt az adórendszer. A jövedelmekről, a munkabérről és a társasági, vállalati jövedelmekről levették az adóterhek jelentős részét, 36 százalékról 15 százalékra mérsékelték a személyi jövedelemadót, illetve nálunk van Európa legalacsonyabb társasági nyereségadója – ismertette Lentner Csaba. Hangsúlyozta:

ez oda vezetett, hogy a munkaerőnek a teljesítménye és a fizetőképes kereslete is megemelkedett, a vállalkozásoknak pedig a kevesebb adó következtében a beruházási kapacitása megnőtt.

A vállalkozások még adókedvezményeket is kaptak, hogy a jövedelmükből beruházásokat hajtsanak végre – tette hozzá.

– Az állam működéséhez nyilván bevételtömegre van szükség, és amit a jövedelemadón megspóroltunk a lakosságnak meg a vállalkozásoknak, azt beszedtük az általános forgalmi adón (áfa), ami 27 százalék. Ami bár lehet, hogy magas, de ha összevetjük a 9 százalékos társasági nyereségadóval, meg a 15 százalékos személyi jövedelemadóval, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az adóztatási szint meglehetősen alacsony – magyarázta a közgazdász. Majd kijelentette:

ez az ország az elmúlt évtizedekben arra tudta a sikerét építeni, hogy a fizetőképes keresletet élénkítette, ezt pedig úgy lehetett elérni, hogy a jövedelem típusú adókat alacsonyan tartották.

Lentner Csaba elmondta, hogy szerinte az szja-hoz, és a társasági nyereségadóhoz nem lenne érdemes hozzányúlni, ahogy a progresszív jövedelemadó bevezetése sem lenne jó, hiszen a 2010 előtti világ igazolja, hogy az a feketegazdaság kialakulásához vezetett.

A progresszív jövedelemadó rendszere arra ösztönzi a munkaerőt és vállalkozást is, hogy kikerüljék az emelkedő adókat, hogy a jövedelem ne kerüljön bele az emelkedő adókulcsba, vagy a vállalkozók egész egyszerűen zsebbe kezdenek fizetni. Ezt ne hozzuk vissza. Ne hozzuk vissza semmiképp, mert ez problémákat fog okozni a lakosság körében, és a fizetőképes keresletet is csökkenti

– mutatott rá. Hozzátette: az édesanyák adómentességéhez sem kellene hozzányúlni, mert ez a gyermeknevelésben okozna nehézségeket. Ez az adómentesség ösztönző elem, a fizetőképes keresletet élénkíti, több pénz marad a családnál, többet tudnak a szülők a gyerekekre költeni.