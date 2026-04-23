Százmilliók ütötték a markát, de most a nemzet kifosztásáról beszél Geszti Péter

Több száz milliós nyereség

Geszti cégei közül az egyik legfajsúlyosabb a Grund Productions Kft., amely 2024-ben több mint 320 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el. A cég ügyvezetője 2017 óta Geszti Péter felesége, Ditz Edit, de társasági tagként Geszti is jelen van.

A Grund Productions már a kezdetektől fogva jól ment, hiszen az első évben 50 millió forint osztalékot vettek ki. A 2018-as év még jobban sikerült, akkor 170 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. A következő években sem maradt el az osztalékkifizetés, a 2019-es eredmény után 150 millió, 2020-as után 100 millió, 2021-re közel 70 millió, 2023-as évre vonatkozóan 86,6 millió, legutóbb pedig rekordösszegű több mint 241 millió forint osztalékot vettek ki. Ha ezeket összeadjuk akkor csak a Grund Productions Kft.-ből közel 870 millió forint került Geszti Péter és felesége zsebébe.

Geszti Péter nevéhez köthető az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. is, amely elsősorban a leginkább kormányellenes ARC-kiállításról híres. Közel 5 millió forintos veszteséget könyvelt el 2024-ben a cég, amelynél Geszti már 2001 óta van. Az ARC Magazin támogatói között megtalálható a DK-s László Imre vezette Újbuda önkormányzata, a Karácsony-féle fővárosi önkormányzat, vagy éppen a HVG, a Budapest Pride, a Budapest Film Zrt. és a Dumaszínház.

Állami pénzek filmkészítésre

Geszti Péter a Folyékony arany című film egyik producereként 2014-ben hét és fél millió forintot nyert a Magyar Nemzeti Filmalaptól, miközben évi hatmillióért marketingesként dolgozott a filmes pénzosztó szervezetnek. A filmalap akkor azt válaszolta a Borsnak, hogy „megbízási szerződés keretében a filmalap által támogatott alkotások forgalmazásához kapcsolódó reklám-, marketingkampányok és a vonatkozó kommunikáció előkészítésében való részvételre […], valamint a támogatott filmalkotások videóanyagai összeállításának kreatív felügyeletére” alkalmazzák.