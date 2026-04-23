Százmilliók ütötték a markát, de most a nemzet kifosztásáról beszél Geszti Péter

Halmozta a cégeket, csurrant-cseppent neki az állami pénzekből is, a választások után azonban arról posztolt a közösségi oldalán Geszti Péter, hogy az „Orbán-rendszer” megfojtotta, kifosztotta az országot. Összeállításunkban bemutatjuk, milyen anyagi helyzetben kellett „átvészelnie” a liberális zenész-vállalkozónak az elmúlt 16 évet.

2026. 04. 23. 20:02
Több száz milliós nyereség

Geszti cégei közül az egyik legfajsúlyosabb a Grund Productions Kft., amely 2024-ben több mint 320 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el. A cég ügyvezetője 2017 óta Geszti Péter felesége, Ditz Edit, de társasági tagként Geszti is jelen van.

A Grund Productions már a kezdetektől fogva jól ment, hiszen az első évben 50 millió forint osztalékot vettek ki. A 2018-as év még jobban sikerült, akkor 170 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. A következő években sem maradt el az osztalékkifizetés, a 2019-es eredmény után 150 millió, 2020-as után 100 millió, 2021-re közel 70 millió, 2023-as évre vonatkozóan 86,6 millió, legutóbb pedig rekordösszegű több mint 241 millió forint osztalékot vettek ki. Ha ezeket összeadjuk akkor csak a Grund Productions Kft.-ből közel 870 millió forint került Geszti Péter és felesége zsebébe.

Geszti Péter nevéhez köthető az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. is, amely elsősorban a leginkább kormányellenes ARC-kiállításról híres. Közel 5 millió forintos veszteséget könyvelt el 2024-ben a cég, amelynél Geszti már 2001 óta van. Az ARC Magazin támogatói között megtalálható a DK-s László Imre vezette Újbuda önkormányzata, a Karácsony-féle fővárosi önkormányzat, vagy éppen a HVG, a Budapest Pride, a Budapest Film Zrt. és a Dumaszínház.

Állami pénzek filmkészítésre

Geszti Péter a Folyékony arany című film egyik producereként 2014-ben hét és fél millió forintot nyert a Magyar Nemzeti Filmalaptól, miközben évi hatmillióért marketingesként dolgozott a filmes pénzosztó szervezetnek. A filmalap akkor azt válaszolta a Borsnak, hogy „megbízási szerződés keretében a filmalap által támogatott alkotások forgalmazásához kapcsolódó reklám-, marketingkampányok és a vonatkozó kommunikáció előkészítésében való részvételre […], valamint a támogatott filmalkotások videóanyagai összeállításának kreatív felügyeletére” alkalmazzák.

Felesége, Ditz Edit egy portréinterjúban arról beszélt, hogy az egyik filmje 60 millió forintos állami támogatásból készült. A Nemzeti Filmintézet 350 millió forinttal támogatta a BÚÉK című alkotást, amelyben Ditz és Geszti is szerepet kapott.

Főszerepben a CBA ünnepi rendezvényén

Szintén nem mellékes, hogy 2012-ben Geszti Péter vezényelte a CBA létrehozásának 20. évfordulójára rendezett ünnepséget. A HVG akkori beszámolója szerint a korábban inkább a balközépen jeleskedő, politikai kampányok tanácsadójaként is közreműködő dalszövegíró és reklámszakember vezényelte „az ellenkező oldalhoz köztudottan szorosan kötődő CBA kiskereskedelmi hálózat létrehozásának huszadik évfordulójához kapcsolódó parádét”.

A fentiekből megállapítható, hogy a most kifosztásról és megalázásról beszélő Geszti Péter az elmúlt 16 év nyertesei közé tartozott, miközben politikai nézetei nem igazán egyeztek az Orbán-kormányéval, aminek nemegyszer hangot is adott, de ebből a jelek szerint nagy kára nem származott.

Borítókép: Geszti Péter, Friderikusz Sándor YouTube-on jelentkező podcastműsorában (Forrás: YouTube-képernyőfotó)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

