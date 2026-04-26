A biztonságiak azonnal kimenekítették a teremből az Trumpot és az alelnököt, J. D. Vance-t is.
Drámai videó: így menekítették ki Trumpot a lövöldözés helyszínéről
Döbbenetes videón látható, ahogy az elnököt és az alelnököt kimenekítették a díszvacsoráról, amelyen lövöldözés tört ki. Trump és alelnöke, J. D. Vance mellett több kormánytag is jelen volt az eseményen, amelyen összesen 2500 ember vett részt.
Trump az esemény után sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. Donald Trump megerősítette, hogy harminc napon belül megismétlik a fehér házi tudósítók vacsorája eseményt, hozzáfűzve, hogy biztonságosabban.
Borítókép: Trumpot kimenekítették a díszvacsoráról, ahol lövöldözés tört ki (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
