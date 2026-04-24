Trump így leckéztetné meg a segítséget megtagadó NATO-tagokat

A Pentagonon belül készült belső feljegyzés szerint Washington több lehetséges lépést mérlegel a NATO-szövetségesekkel szemben, amelyek nem támogatták az Irán elleni hadműveleteket. Donald Trump korábban bírálta ezeket az országokat, amiért nem vetették be haditengerészetüket a Hormuzi-szoros biztosításának segítésére. A dokumentum több opciót is felvet, ami érinti Spanyolország státusát a szövetségben vagy bizonyos brit területekkel kapcsolatos amerikai álláspont újragondolását is.

2026. 04. 24. 12:12
NATO zászlók Forrás: AFP
A jelentések szerint mérlegelt lehetőségek között szerepel Spanyolország felfüggesztése a szövetségből, valamint az Egyesült Államok Nagy-Britannia Falkland-szigetekre vonatkozó igényével kapcsolatos álláspontjának újraértékelése.

Ezeket a szakpolitikai megfontolásokat egy bizalmas feljegyzés tartalmazza, amely jelentős elégedetlenséget fejez ki egyes szövetségesek vélt vonakodása vagy egyenesen elutasítása miatt az úgynevezett Belépés, leszállás, átrepülés (ABO) jogok megadására, amelyek kulcsfontosságúak az Irán elleni konfliktus szempontjából. Az a tisztviselő, aki névtelenséget kérve beszélt az e-mailről, azt mondta, hogy az ABO csupán a NATO abszolút minimuma, hozzátéve, hogy ezek a lehetőségek magas szinten keringenek a Pentagonon belül. Az e-mailben lévő további javaslatok között szerepel a nehezen kezelhető országok felfüggesztése fontos vagy presztízsértékű pozíciókból a NATO keretein belül.

A fejlemények annak fényében kerültek napvilágra, hogy Donald Trump korábban bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem vetették be haditengerészetüket a Hormuzi-szoros biztosításának segítésére, amely február 28-án, a légi háború megkezdését követően elérhetetlenné vált a globális hajózás számára.

Április elején egy interjúban nyíltan felvetette a szövetségből való kilépés lehetőségét is: 

Ön nem tenné meg, ha a helyemben lenne?

Ugyanakkor a tisztviselő szerint az e-mail nem utal arra, hogy az Egyesült Államok ezt megtenné. Nem javasolja európai bázisok bezárását sem. A tisztviselő nem kívánta elárulni, hogy a lehetőségek között szerepel-e az Egyesült Államok várható európai csapatcsökkentése. 
Az e-maillel kapcsolatban megkeresett Pentagon-szóvivő, Kingsley Wilson így reagált: 

Ahogy Trump elnök is mondta, mindazok ellenére, amit az Egyesült Államok tett NATO-szövetségeseiért, ők nem álltak mellettünk. A hadügyminisztérium biztosítani fogja, hogy az elnök hiteles lehetőségekkel rendelkezzen annak érdekében, hogy szövetségeseink többé ne legyenek papírtigrisek, hanem kivegyék a részüket. Nincs további megjegyzésünk az ezzel kapcsolatos belső egyeztetésekről

– mondta Wilson.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja komoly kérdéseket vetett fel a 76 éves szövetség jövőjével kapcsolatban, és példátlan aggodalmat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok vajon segítséget nyújtana-e európai szövetségeseinek egy esetleges támadás esetén – állítják elemzők és diplomaták.

Nagy-Britannia, Franciaország és más országok szerint az amerikai haditengerészeti blokádhoz való csatlakozás a háborúba való belépéssel érne fel, ugyanakkor hajlandóak lennének segíteni a szoros nyitva tartásában egy tartós tűzszünet vagy a konfliktus lezárása után. A Trump-adminisztráció tisztviselői azonban hangsúlyozták, hogy a NATO nem lehet egyirányú utca.

Frusztrációjukat fejezték ki Spanyolországgal kapcsolatban is, ahol a szocialista vezetés közölte, hogy nem engedélyezi bázisai vagy légtere használatát Irán elleni támadásokhoz. Az Egyesült Államoknak két fontos katonai bázisa van Spanyolországban: a Rota haditengerészeti állomás és a Morón légibázis.

Az e-mailben felvázolt szakpolitikai lehetőségek célja az, hogy erős jelzést küldjenek a NATO-szövetségeseknek, azzal a céllal, hogy csökkentsék az európaiak jogosultságtudatát

– mondta a tisztviselő, összefoglalva a dokumentum tartalmát.
Az e-mail szerint Spanyolország felfüggesztése korlátozott hatással lenne az amerikai katonai műveletekre, ugyanakkor jelentős szimbolikus következményekkel járna. A tisztviselő nem részletezte, hogy az Egyesült Államok miként hajthatná végre Spanyolország felfüggesztését.

A feljegyzés egy olyan lehetőséget is tartalmaz, amely szerint az Egyesült Államok felülvizsgálhatná régóta fennálló diplomáciai támogatását bizonyos európai „birodalmi birtokok”, például az Argentína közelében fekvő Falkland-szigetek esetében.

Trump többször is sértegette Keir Starmer miniszterelnököt, gyávának nevezve őt, amiért nem hajlandó csatlakozni az Irán elleni amerikai háborúhoz, kijelentve, hogy nem Winston Churchill, és a brit repülőgép-hordozókat játékszereknek nevezte.

Nagy-Britannia kezdetben nem engedélyezte, hogy az Egyesült Államok két brit bázisról támadja Iránt, később azonban beleegyezett védelmi célú műveletekbe, amelyek a térség lakóinak – köztük brit állampolgároknak – védelmét szolgálták az iráni válaszcsapások közepette.

A hónap elején a Pentagonban újságíróknak nyilatkozva Pete Hegseth miniszter kijelentette, hogy az Irán elleni háború sok mindent felszínre hozott, megjegyezve, hogy Irán nagy hatótávolságú rakétái nem képesek elérni az Egyesült Államokat, de Európát igen. – Kérdésekkel, akadályokkal vagy hezitálással szembesülünk. Nem sokat ér egy szövetség, ha vannak országok, amelyek nem hajlandók melléd állni, amikor szükséged van rájuk – mondta Hegseth.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

