Trump így leckéztetné meg a segítséget megtagadó NATO-tagokat

A jelentések szerint mérlegelt lehetőségek között szerepel Spanyolország felfüggesztése a szövetségből, valamint az Egyesült Államok Nagy-Britannia Falkland-szigetekre vonatkozó igényével kapcsolatos álláspontjának újraértékelése.

Ezeket a szakpolitikai megfontolásokat egy bizalmas feljegyzés tartalmazza, amely jelentős elégedetlenséget fejez ki egyes szövetségesek vélt vonakodása vagy egyenesen elutasítása miatt az úgynevezett Belépés, leszállás, átrepülés (ABO) jogok megadására, amelyek kulcsfontosságúak az Irán elleni konfliktus szempontjából. Az a tisztviselő, aki névtelenséget kérve beszélt az e-mailről, azt mondta, hogy az ABO csupán a NATO abszolút minimuma, hozzátéve, hogy ezek a lehetőségek magas szinten keringenek a Pentagonon belül. Az e-mailben lévő további javaslatok között szerepel a nehezen kezelhető országok felfüggesztése fontos vagy presztízsértékű pozíciókból a NATO keretein belül.

A fejlemények annak fényében kerültek napvilágra, hogy Donald Trump korábban bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem vetették be haditengerészetüket a Hormuzi-szoros biztosításának segítésére, amely február 28-án, a légi háború megkezdését követően elérhetetlenné vált a globális hajózás számára.

Április elején egy interjúban nyíltan felvetette a szövetségből való kilépés lehetőségét is:

Ön nem tenné meg, ha a helyemben lenne?

Ugyanakkor a tisztviselő szerint az e-mail nem utal arra, hogy az Egyesült Államok ezt megtenné. Nem javasolja európai bázisok bezárását sem. A tisztviselő nem kívánta elárulni, hogy a lehetőségek között szerepel-e az Egyesült Államok várható európai csapatcsökkentése.

Az e-maillel kapcsolatban megkeresett Pentagon-szóvivő, Kingsley Wilson így reagált:

Ahogy Trump elnök is mondta, mindazok ellenére, amit az Egyesült Államok tett NATO-szövetségeseiért, ők nem álltak mellettünk. A hadügyminisztérium biztosítani fogja, hogy az elnök hiteles lehetőségekkel rendelkezzen annak érdekében, hogy szövetségeseink többé ne legyenek papírtigrisek, hanem kivegyék a részüket. Nincs további megjegyzésünk az ezzel kapcsolatos belső egyeztetésekről

– mondta Wilson.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja komoly kérdéseket vetett fel a 76 éves szövetség jövőjével kapcsolatban, és példátlan aggodalmat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok vajon segítséget nyújtana-e európai szövetségeseinek egy esetleges támadás esetén – állítják elemzők és diplomaták.