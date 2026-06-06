Németh Balázs: Magyar Péter szándékosan provokálta a tüntető tömeget + videó

– Hiszen ha valaki, ő pontosan tudja, hogy vaj van a füle mögött ebben az ügyben. Nem tudott nemet mondani Ursula von der Leyennek Brüsszelben, így az új kormány elfogadja a migrációs paktumot. Magyar Péter ezzel veszélyezteti Magyarország békéjét és biztonságát – hangsúlyozta a Fidesz képviselője.