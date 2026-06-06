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Németh Balázs: Magyar Péter szándékosan provokálta a tüntető tömeget + videó

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A pénteki felvonuláson többezres békés tömeg vett részt, amely nem rongált meg semmit, nem garázdálkodott, nem került összetűzésbe a rendőrökkel, nem erőszakoskodott a budapesti autósokkal vagy járókelőkkel, csupán élt a demokratikus jogaival: tiltakozott a tömeges bevándorlás ellen – idézte fel Németh Balázs, miután Magyar Péter egy összevágott videót tett ki az általa felhergelt tömegről.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 9:25
Tüntetés a migrációs paktum ellen Magyar Péter Hatlaczki Balázs
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– Hiszen ha valaki, ő pontosan tudja, hogy vaj van a füle mögött ebben az ügyben. Nem tudott nemet mondani Ursula von der Leyennek Brüsszelben, így az új kormány elfogadja a migrációs paktumot. Magyar Péter ezzel veszélyezteti Magyarország békéjét és biztonságát – hangsúlyozta a Fidesz képviselője.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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