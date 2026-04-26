Életveszélybe került Donald Trump, lövöldözni kezdett egy férfi a díszvacsorán, amelyen az elnök is részt vett

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter közölte, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását, és jelezte, hogy hamarosan vádat emelnek a gyanúsított ellen. A vádirat több pontot tartalmaz majd – mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozás csak most indult meg. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál.

Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó

– hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő. Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehetséges legnagyobb károkozásra készült. Hozzátette, hogy egyelőre két vádpontot állapított meg, de a nyomozás során ezek továbbiakkal egészülhetnek ki. A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)