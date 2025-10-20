merényletDonald Trumpbékemenet

Ismét merényletre készülhettek Trump ellen + fotó

Vadászlest találtak a reptér mellett, ahonnan gépével Donald Trump amerikai elnök felszállni készült – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz frakcióvezetője a háborúpártiság veszélyeire figyelmeztetett, majd hangsúlyozta a csütörtöki békemenet, valamint a budapesti békecsúcs fontosságát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 14:52
Fotó: Cristobal Herrera Forrás: MTI/EPA
„Újabb merénylet készült az amerikai elnök ellen? Fokozott biztonsági intézkedésekkel védik Trumpot, miután egy vadászlest találtak a reptér mellett, ahonnan felszállni készült” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz frakcióvezetője megjegyezte: amíg háborúpárti elnöke volt az Egyesült Államoknak, nem készültek lövészlesek az elnöki gép közelében.

„A béke nehéz, a békéhez bátorság, kitartás és rengeteg munka kell. Donald Trumpnak egyikből sincs hiánya, ahogy nekünk sem. Ezért lesz most csütörtökön békemenet, ezért lesz Budapesten a történelmi orosz–amerikai békecsúcs. Mutassunk erőt és mondjunk nemet a háborúra! Álljunk ki a békéért!” – hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)


