Deák Dániel: A tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik + videó

„Lezárva a méretvitát, most már egyértelműen kijelenthető, hogy ez volt a valaha volt egyik legnagyobb Békemenet” – jelentette ki a közösségi oldalán Deák Dániel.

Békemenet. Fotó: Ladóczki Balázs

A XXI. Század Intézet vezető elemezője hozzátette:

azoknak, akik ezt felesleges számháborúnak tartják, azt üzeni, egy rendezvény hatása azon is múlik, hogy mi jut el belőle azokhoz, akik nem voltak ott.

„És mivel a tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik, nekünk meg kell mutatnunk a valóságot.

Igenis számít, hogy a Kossuth teret és az Alkotmány utcát is meg tudta tölteni a Békemenet.

Nem véletlen a pánik a Tiszában, nem véletlen bizonygatja folyamatosan ennek ellenkezőjét Magyar Péter” – tette hozzá. Végül Deák Dániel kommentben mutatott két videót arról, hogy nézett ki Kossuth tér, majd a Tisza rendezvénye a Hősök terén.

Kossuth tér:

Hősök tere: