Deák Dániel: A tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik + videó

Az elemző szerint nem véletlen a pánik a Tiszában.

2025. 10. 26. 9:53
„Lezárva a méretvitát, most már egyértelműen kijelenthető, hogy ez volt a valaha volt egyik legnagyobb Békemenet” – jelentette ki a közösségi oldalán Deák Dániel. 

Békemenet 2025 Ladóczki Balázs
Békemenet. Fotó: Ladóczki Balázs

A XXI. Század Intézet vezető elemezője hozzátette: 

azoknak, akik ezt felesleges számháborúnak tartják, azt üzeni, egy rendezvény hatása azon is múlik, hogy mi jut el belőle azokhoz, akik nem voltak ott.

„És mivel a tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik, nekünk meg kell mutatnunk a valóságot. 

Igenis számít, hogy a Kossuth teret és az Alkotmány utcát is meg tudta tölteni a Békemenet.

 Nem véletlen a pánik a Tiszában, nem véletlen bizonygatja folyamatosan ennek ellenkezőjét Magyar Péter” – tette hozzá. Végül Deák Dániel kommentben mutatott két videót arról, hogy nézett ki Kossuth tér, majd a Tisza rendezvénye a Hősök terén.

Kossuth tér: 

Hősök tere: 

 

Borítókép: Magyar Péter rendezvénye (Fotó: Havran Zoltán)

 

