Orbán Viktor: Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! + videó

„Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy” – írta vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök, aki egy videót is megosztott.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

– A hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé, és kezdjetek hozzá. Merjél és tegyél. Kockáztass. Védd meg azt, ami a legnemesebb – hangzik el a videóban, amelyet a kormányfő közzétett

Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédében figyelmeztetett:

De jó, ha tudjátok, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy ti hazafiak legyetek. A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek. Azt akarja, hogy maradjatok a virtuális világban. Azt akarja, hogy gépre kötve szunnyadjatok. Ideje fellázadni.

A kormányfő felhívta a fiatalok figyelmét, hogy ők is lehettek hazafiak. Lehetnek szabad és büszke magyarok.

– De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! – hangsúlyozta a beszédében Orbán Viktor.