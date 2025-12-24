florian wirtzthomas müllersüddeutsche zeitung

Ezért szenved Szoboszlai mellett a világ egyik legjobb futballistája

A 131-szeres német válogatott Thomas Müller szerint Florian Wirtznek nem a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatához, hanem a Bayern Münchenhez kellett volna igazolnia a nyáron. Florian Wirtz ezt tehát alaposan elmérte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 10:36
Florian Wirtz rossz helyre érkezett? Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A 36 éves rutinos támadó a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban beszélt erről, s úgy fogalmazott, sportszakmai szempontból a 22 éves futballista bizonyára jobban járt volna egy müncheni szerződéssel. Florian Wirtz ezt alaposan elmérte.

Florian Wirtz
Florian Wirtz, akinek nem lett volna szabad Liverpoolba igazolnia. Fotó: AFP/Paul Ellis

Itt követte el az óriási hibát Florian Wirtz

„Könnyebben tudott volna alkalmazkodni a megváltozott környezethez, mivel ugyanabban a ligában marad” – fejtette ki Thomas Müller, utalva arra, hogy Wirtz a Bayer Leverkusentől igazolt Angliába. A Bayernnél 2008 és 2025 között futballozó Müller ugyanakkor jelezte, azoknak a német válogatott játékosoknak, akik Münchenben szerepelnek, fokozott médiafigyelemre kell számítaniuk olyan időszakokban, amikor a bajor együttes gyengébben teljesít. „Ott ez mindennapos esemény” – jelentette ki.

A 37-szeres német válogatott Wirtz a nyári átigazolása óta 16 alkalommal játszott a Liverpoolban bajnoki meccsen, de gólt még nem sikerült szereznie.

 

