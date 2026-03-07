idezojelek
Két választás Magyarországon

Referendum lesz a nyugati civilizáció jövőbeni irányáról is.

Robert C. Castel
Egy igen gyakori tévhit, hogy Magyarország egy választásra készül. Valójában Magyarországon és a nyugati civilizáció többi államában is minden választás kétfedelű. Egyrészt ott vannak a konkrét pártok, jelöltek, amelyekre, akikre a polgár leadja a voksát. 

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan és egy mélyebb rétegben megbújva manapság minden választás egy referendum a nyugati civilizáció jövőbeni irányáról is.

Az utóbbi évtizedekben vitathatatlanul a progresszív–liberális–internacionalista ideológia határozta meg a nyugati civilizáció irányát. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az irány az összes lehetséges irányok legjobbika. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az irány a nyugati civilizáció lemmingtangója a szakadék felé. Vannak, akik a jelenlegi irányt kívánják folytatni, egyre jobban beletaposva a gázba. Vannak, akik a folyamat útjában állva megálljt kiáltanak. És vannak, akik még nem döntötték el, hogy hol is állnak ebben a kérdésben.

Nekik szól ez a cikk.

A politikai folyamat az egymással versengő politikai áruk és szolgáltatások piacaként is értelmezhető. Ha pedig elfogadjuk ezt a metaforát, akkor minden jogunk megvan arra, hogy a vásárlás előtt alaposan megnézzük a nem ajándék ló fogát.

Kezdjük talán azzal, ami az állam legalapvetőbb feladata: a biztonsággal.

A biztonságról alkotott progresszív fogalom a hagyományos realista paradigmát alapjaiban terjeszti ki a szűk katonai fókuszon túlra. A progresszívok egy átfogó, úgynevezett „emberi biztonsági” keretrendszert támogatnak, amely a szegénységet, a betegségeket, a környezeti degradációt, az egyenlőtlenséget és a kormányzati kudarcokat a hagyományos katonai kihívásokkal egyenértékű vagy akár azoknál jelentősebb biztonsági fenyegetésként kezeli.

A katonai szférán belül a progresszívok általában a visszafogottságot részesítik előnyben az erőfölénnyel szemben. Szkeptikusak a nagy, előretolt katonai bázisokkal szemben, ehelyett a diplomáciai elkötelezettséget, a fejlesztési támogatást és a multilaterális békefenntartást tekintik az elsődleges eszköznek. Az erőszak alkalmazása kapcsán a progresszív álláspont a nemzetközi jog, az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása és az arányosság szigorú betartásához ragaszkodik.

De mi is a mérlege ennek a rengeteg szépnek és jónak?

Totális kudarc.

A fennkölt elvek az évek folyamán fokozatosan erodálódtak, és eredmények helyett csupán végtelenített, meddő folyamatokat kreáltak. Az Alice Csodaországban Vörös Királynője azonban nem futott elég gyorsan ahhoz, hogy egy helyben maradjon, és a síkos lejtőn egyre több és egyre fenyegetőbb háború várt ránk, kezdve a 2022-es orosz–ukrán háborúval, amit a két atomhatalom, India és Pakisztán rövid háborúja követett, egészen a Közel-Kelet regionális háborújáig.

Mivel pedig ezekben a nagy, regionális háborúkban az atomhatalmak központi szerepet kaptak, érdemes megvizsgálni azt is, hogy mennyire volt képes a progresszív–liberális–internacionalista paradigma a palackban tartani azt az atomszellemet, amit a második atomkor hajnala oda száműzött.
A nukleáris fegyverekkel kapcsolatos progresszív szemlélet azon a meggyőződésen alapul, hogy ezen arzenálok puszta létezése is elfogadhatatlan egzisztenciális kockázatot jelent az emberiség számára. 

A progresszív fősodor álláspontja szerint a végső cél a globális nukleáris leszerelés, amelyet multilaterális szerződéses rendszereken és ellenőrizhető fegyverzetcsökkentési folyamatokon keresztül kell elérni. A progresszívok általában szkeptikusak a nukleáris arzenálok modernizációs programjaival szemben, azokat destabilizáló eszkalációs tényezőnek tekintik, nem pedig megfontolt óvintézkedésnek. Ellenzik az új típusú robbanófejek, az alacsony hatóerejű taktikai nukleáris fegyverek és a kiterjesztett hordozóplatformok fejlesztését, mivel álláspontjuk szerint ezek csökkentik a nukleáris alkalmazás küszöbét és aláássák az elrettentés stabilitását. A progresszív kritika kiterjed magára a nukleáris-ipari komplexumra is, amelyben az intézményesült lendületet a proliferáció és a fegyverkezési verseny felé látják.

No de milyen eredményeket tud felmutatni a liberális internacionalizmus ezen a téren?

Újra csak azt kell mondanunk, hogy totális kudarcot.

A második atomkor kezdetének nagy ígéretét elfecsérelték. Miközben a Nyugat önmaga egyoldalú leszerelésével volt elfoglalva, nem sikerült megállítani a nukleáris fegyverek proliferációját. Ez volt az az időszak, amikor Észak-Korea atomhatalommá vált, és amikor Szíria, Irán és további aktorok is megpróbáltak kitörni az atomhatalmi státus irányába. A folyamat végén a második atomkor optimizmusa a harmadik atomkor pesszimizmusába csapott át egy rohamosan fegyverkező Kínával, a nukleá­ris doktrínák „bekeményítésével” a klub szinte valamennyi országában és a nukleáris fegyverkezés gondolatának egyre népszerűbbé válásával. Mindez egy olyan környezetben, amit egy szétporló világrend és egy sor destabilizáló technológia (MI, kiber-, űr-, hiperszonikus fegyverek stb.) tesznek hatványozottabban veszélyessé.

A nukleáris fegyverek elterjedése pedig egyenesen vezet minket a kor következő nagy biztonsági kérdéséhez, az úgynevezett „lator államok” problémaköréhez.

A „lator államok” (ezt a kifejezést sok progresszív analitikailag pontatlannak és politikai­lag elfogultnak tartja) megközelítése a diplomáciai elkötelezettséget, a multilaterális nyomásgyakorlást és a gyökérokok elemzését helyezi előtérbe a feltartóztatással, az elszigeteléssel vagy a rezsimváltással szemben. A progresszívok szerint a „lator állam” címkét történelmileg szelektíven alkalmazták, és gyakran retorikai eszközként funkcionál az előre meghatározott katonai akciók igazolására, nem pedig koherens elemzési kategóriaként. A paradigmatikus progresszív álláspontot legjobban az iráni megközelítés szemlélteti az Obama-korszakban, a tárgyalt multilaterális megállapodásokat (a JCPOA-t), amelyek a célzott szankciókat diplomáciai kiutakkal kombinálták, előnyben részesítik a „maximális nyomásgyakorlási” kampányokkal vagy katonai fenyegetésekkel szemben.

Visszatekintve mennyire tekinthető sikeresnek ez a fajta megközelítés?

A válasz itt is totális kudarc.

A valóban destabilizáló, szomszédaikat fenyegető, atomfegyverprojektekkel kacérkodó „nehézfiúk” helyett a progresszív Nyugat ott próbálkozott rezsimváltással, ahol könnyű prédát sejtett, és ahol a várható politikai és gazdasági haszon a legnagyobbnak ígérkezett. 

Így alakult ki az az igen érdekes helyzet, hogy a „színes forradalom” néven ismert beavatkozások osztatlan támogatást élveztek, ugyanakkor a valóban autentikus iráni „zöld forradalmat” az Obama-adminisztráció magára hagyta és elárulta.

Végül, de nem utolsósorban érdemes megvizsgálni azt az eszközt, amit a progresszív–liberális–internacionalista vívóiskola svájci bicskaként próbált alkalmazni a nemzetközi rendszer összes problémájának megoldására.

Hogy mi ez? Természetesen a nemzetközi szervezetek.

A progresszívok általában a multilateralizmus és a nemzetközi intézmények elkötelezett támogatói, azokat a globális egymásrautaltság kezeléséhez és a nagyhatalmak egyoldalú hatalmi törekvéseinek korlátozásához szükséges alapvető struktúraként tekintik. A progresszív világkép szerint a nemzetközi szervezetek – az ENSZ-rendszertől a szakosított ügynökségekig, mint a WHO, WTO, IAEA és ICC – az emberiség legjobb rendelkezésre álló mechanizmusai a kollektív problémamegoldásra, a normák megállapítására és a békés vitarendezésre.

Az 1991-et követő évtized kezdeti optimizmusa után egyre inkább nyilvánvalóvá vált ezeknek a szervezeteknek a diszfunkcionalitása, kettős mércéje és a késő szovjet szklerózist idéző bénultsága.

Az inkumbens progresszív–liberális–internacionalista paradigma ezen a téren is totális kudarcot vallott.

Nem áll szándékomban a szakterületemen kívül kalózportyákat folytatni, de úgy gondolom, hogy ha egy kicsit távolabb tekintünk, akkor ugyanez a kudarc integet vissza ránk a migráció, az energia- és a klímapolitika terén is. 

A fennkölt eszmék, a jó szándékok csupán a pokolhoz vezető közmondásos utat kövezték ki nagy odaadással.

Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a homo politicust mennyire az indulatai vezérlik a döntéseiben, és hogy a választásokkal kapcsolatos döntéseket gyakran egy céhhez, egy klánhoz, egy valós vagy virtuális törzshöz való hozzátartozás alapján hozzák. Ezért én nem is erről az első választásról beszélek, hanem arról a bizonyos másodikról, ami hosszú távon az egyetlen fontos és tartós hatású választás, és ami drámaian határozza majd meg gyermekeink jövőjét.

A szerző az Alapjogokért Központ nemzetbiztonsági szakértője, lapunk főmunkatársa

