Két választás Magyarországon

Egy igen gyakori tévhit, hogy Magyarország egy választásra készül. Valójában Magyarországon és a nyugati civilizáció többi államában is minden választás kétfedelű. Egyrészt ott vannak a konkrét pártok, jelöltek, amelyekre, akikre a polgár leadja a voksát.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan és egy mélyebb rétegben megbújva manapság minden választás egy referendum a nyugati civilizáció jövőbeni irányáról is.

Az utóbbi évtizedekben vitathatatlanul a progresszív–liberális–internacionalista ideológia határozta meg a nyugati civilizáció irányát. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az irány az összes lehetséges irányok legjobbika. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az irány a nyugati civilizáció lemmingtangója a szakadék felé. Vannak, akik a jelenlegi irányt kívánják folytatni, egyre jobban beletaposva a gázba. Vannak, akik a folyamat útjában állva megálljt kiáltanak. És vannak, akik még nem döntötték el, hogy hol is állnak ebben a kérdésben.

Nekik szól ez a cikk.

A politikai folyamat az egymással versengő politikai áruk és szolgáltatások piacaként is értelmezhető. Ha pedig elfogadjuk ezt a metaforát, akkor minden jogunk megvan arra, hogy a vásárlás előtt alaposan megnézzük a nem ajándék ló fogát.

Kezdjük talán azzal, ami az állam legalapvetőbb feladata: a biztonsággal.

A biztonságról alkotott progresszív fogalom a hagyományos realista paradigmát alapjaiban terjeszti ki a szűk katonai fókuszon túlra. A progresszívok egy átfogó, úgynevezett „emberi biztonsági” keretrendszert támogatnak, amely a szegénységet, a betegségeket, a környezeti degradációt, az egyenlőtlenséget és a kormányzati kudarcokat a hagyományos katonai kihívásokkal egyenértékű vagy akár azoknál jelentősebb biztonsági fenyegetésként kezeli.

A katonai szférán belül a progresszívok általában a visszafogottságot részesítik előnyben az erőfölénnyel szemben. Szkeptikusak a nagy, előretolt katonai bázisokkal szemben, ehelyett a diplomáciai elkötelezettséget, a fejlesztési támogatást és a multilaterális békefenntartást tekintik az elsődleges eszköznek. Az erőszak alkalmazása kapcsán a progresszív álláspont a nemzetközi jog, az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása és az arányosság szigorú betartásához ragaszkodik.