Robert C. Castel: A kollektív biztonság közlegelője

Magyarországnak döntenie kell, hogy a nemzetbiztonságát mire kívánja építeni a jövőben.

Robert C. Castel
2026. 02. 21. 6:39
A világrendváltás és a NATO alapjait megingató viták, feszültségek és válságok közepette sokakban felötlik a kérdés: mi garantálná jobban Magyarország biztonságát? Egy nagyhatalmi patrónus vagy egy kollektív biztonsági szerződés?

A régi világ fogalomrendszerében ez a kérdés teljesen felesleges, sőt értelmetlen lett volna. Hogy miért? Azért, mert a NATO biztonsági architektúrája magában foglalta mindkettőt. A szövetség központjában a nagy patrónus, az USA állt, és onnan osztogatta a szövetség számára a bicepszet és a stabilitást. A kollektív biztonsági rendszer a maga kismillió tagállamával csupán az intézményi celofánt szolgáltatta hozzá. Egyrészt ezzel könnyebben emészthetővé tette egy nem európai hatalom teljes katonai dominanciáját a kontinens felett. Másrészt pedig a multilateralizmus paravánját kínálta az amerikai politika és az amerikai cselekvés számára. A kollektív biztonság fikciója olyan hatékonyan működött, hogy néhány évtized után megkérdőjelezhetetlen dogmává vált: minden egyes NATO-bővítéssel a szövetség erősebb lesz. Hogy még egy további balkáni vagy kelet-európai katonai törpe csatlakozása milyen mértékben „erős bástya” és milyen mértékben politikai és katonai kolonc, az nem számított politikailag korrekt kérdésnek.

De mi van akkor, ha a régi idők „kétfedelű” NATO-ja fenntarthatatlanná válik, az USA kül-, illetve biztonságpolitikája egyre unilaterálisabb lesz, és Európa részint kényszerből, részint ideológiai megfontolásokból a stratégiai autonómia útját választja? Ebben az esetben az első bekezdésben feltett kérdés előbb-utóbb megkerülhetetlenné válik, és 

Magyarországnak döntenie kell, hogy a nemzetbiztonságát egy nagyhatalmi patrónussal való kapcsolatra vagy pedig egy „vegytiszta” kollektív biztonsági szerződésre kívánja-e építeni?

Az utóbbi másfél évszázad esettanulmányait vizsgálva egyértelműen kimondhatjuk, hogy a kollektív biztonsági szerződések rendre kudarcot vallottak ott és akkor, ahol és amikor a legnagyobb szükség lett volna rájuk. A Népszövetség reakciója Mandzsúria (1931) és Etiópia (1935–36) ügyében a legismertebb esetei a geopolitikai közlegelők kudarcának. Haile Szelasszié Népszövetség előtt elmondott beszéde máig a rendszer definitív vádirata. A beszéd együttérzést generált, de cselekvést nem. Ezeket az eseteket egy sor kisebb incidens előzte meg már a húszas évek elején (Vilnius 1920, Korfu 1923, Memel 1923). Végül, de nem utolsósorban: a két világháború közötti kollektív biztonsági architektúra totális kudarcot vallott a második világháború felé vezető események láncreakciójának a leállításában.

Az eurázsiai kontinens keleti szegletében a „papírtigrisek állatkertjének” aposztrofált SEATO totális kudarcot vallott, amikor Indokínát kellett volna megvédeni a kommunista befolyás betörése ellen. Dél-Vietnám, Kambodzsa és Laosz eleste után nem sokkal a szervezet feloszlatta önmagát. Szintén Ázsiában a bagdadi paktum néven 1955-ben alapított CENTO sem bizonyult sokkal sikeresebbnek. Az 1965-ös indiai–pakisztáni háború alatt a szövetség tagjai küldtek ugyan némi hadianyagot Pakisztánnak, de ezzel nagyjából ki is merült a szervezet eszköztára.

A kollektív biztonsági szerződés-rendszerek „törékeny nád” volta nem kizárólag a nyugati szövetségi rendszerek rákfenéje, nem is ázsiai sajátosság.

Az Oroszország és az öt posztszovjet „muskétás” által 2002-ben alapított CSTO sem bizonyult sokkal megbízhatóbbnak, annak ellenére, hogy a szövetség egy, a NATO 5. cikkelyével ekvivalens 4. cikkellyel is rendelkezik. Amikor az alapító tag Örményországot 2022-ben azeri támadás érte, a CSTO semmit sem tett az áldozat megsegítésére. Ha pedig a nyugati féltekére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az 1947-es riói egyezmény egy, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciákat biztosítana a félteke 21 államának. Ez az egyezmény 1982-ben vérzett el, amikor a Falkland-háború alatt az USA az Egyesült Királyságot támogatta Argentínával szemben, a szerződésben vállalt kötelezettségei ellenére.

Ugyanakkor a kevésbé hangzatos patrónus–kliens kapcsolatok meglehetősen stabilnak bizonyultak, hosszú távon is.

Az első példa erre Izrael, az az ország, amelyet Elbridge Colby a néhány nappal ezelőtti müncheni beszédében az USA példamutató szövetségesének nevezett. Egy másik ilyen sikeres kapcsolat a konstruktív homályba burkolt amerikai–tajvani kapcsolat. Harmadik példaként talán Szingapúrt lehetne megemlíteni.

Ezek a kapcsolatok nemcsak a súlyos nemzetközi konfliktusok próbáját állták ki, hanem az egymást váltó adminisztrációk külpolitikai hullámvasútját is. Külön érdekességük e kapcsolatoknak, hogy nem támaszkodnak formális, az USA szenátusa által ratifikált egyezményekre. Mindez tökéletes cáfolata annak az institucionalista világnézetnek, amely papírfétisben, betűleves-szervezetekben és burjánzó bürokráciákban látja a sikeres szövetségek zálogát.

Ennél sokkal komolyabb kritikája a patrónus–kliens kapcsolatoknak a cserbenhagyás veszélye. Ez utóbbival kapcsolatban is számos példa áll a rendelkezésünkre. Ezek közül a leg­gyakrabban emlegetett, az 1938-as müncheni egyezmény némiképp félrevezető. Itt nem a magányos nagy patrónus hagyta magára Csehszlovákiát, hanem a francia–brit–szovjet multilaterális biztonsági konstruktum.

De ha már a kliensek kiszolgáltatottságáról beszélünk, akkor érdemes néhány szót szólnunk a patrónusváltás lehetőségéről és feltételeiről.

Izrael még az államalapítás előtti évtizedekben a brit patrónussal indított. Ezt váltotta fel 1948 és 1953 között a szovjet támogatás. Ezt követően Franciaország vette át a patrónus szerepét, mígnem az 1960-as évek interregnuma után az USA vált a zsidó állam védnökévé. A hidegháború leghajmeresztőbb patrónusváltását Egyiptom esetében láttuk, amikor Szadat a szovjet védnökséget az amerikaira cserélte le. Hasonló, bár kevésbé drámai testcselt láttunk Pakisztán részéről, az amerikai befolyás kínaira cserélésével.

Hogy mik a sikeres patrónusváltás feltételei? Először is a kliensnek számottevő önálló stratégiai/geopolitikai értékkel kell rendelkeznie. A második feltétel a nagyhatalmak közötti verseny a nemzetközi rendszerben. A harmadik pedig a diplomáciai bravúr, ami elsősorban a huszárvágás időzítésében nyilvánul meg.

Végezetül érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a progresszív csengésű kollektív biztonság és az enyhe pejoratív töltettel rendelkező patrónus–kliens kapcsolat közül miért az utóbbi bizonyul sikeresebbnek.

A kollektív biztonság egyfajta közjószág, a közjavak termelése pedig rendszerszinten elmarad az optimálistól. Amikor harmincegynéhány nemzet osztozik egy kis szövetséges megvédésének felelősségén, mindegyikük hajlamos a potyautas-magatartásra, arra építve, hogy majd a többiek cselekszenek. Az eredmény a nemzetközi biztonságra vetített „kívülálló-effektus”, ami a Kitty Genovese-esettel robbant be a köztudatba.

A kétoldalú patrónusi viszony ezt azzal küszöböli ki, hogy a kötelezettséget és a reputációs költségeket egyetlen szereplőben koncentrálja. Amikor az Egyesült Államok Izrael patrónusa, nincs kétértelműség azzal kapcsolatban, hogy kitől várható el a fellépés. Washington nem mutogathat Berlinre vagy Ottawára azzal, hogy „tessék, tiétek az elsőbbség”. Ezzel szemben 

Ukrajna annak a példamondatbeli csecsemőnek az esete, aki elvész a sok bába között. A patrónus hitelessége, azaz a teljes nemzetközi rendszerben vállalt kötelezettségeinek megtartásába vetett bizalom közvetlenül a kliens túlélésétől függ.

Thomas Schelling pontosan ezt ismerte fel az elköteleződési mechanizmusok kapcsán. Azok éppen azért működnek, mert feladásuk túl költséges lenne a védnök számára.

A patrónusi modell tehát ellenállóbb, mint azt kritikusai állítják, mivel a kompetitív többpólusú vagy kétpólusú környezetben működő, stratégiailag értékes kliensállamok képesek pótolni távozó védnökeiket, amint azt Izrael szekvenciális átmenetei is példázzák a cseh/szovjet fegyverektől a francia partnerségen át az amerikai védnökségig. 

Ez az öngyógyító mechanizmus nem érhető el a kollektív biztonsági rendszerekben, ahol az intézményi hanyatlást vagy a nagyhatalmi kivonulást (mint a Népszövetség esetében az USA távolmaradása után) nem lehet egy másik intézményre való „átváltással” orvosolni.

A történelmi tapasztalat alapján joggal kérdőjelezhetjük meg, hogy képes lesz-e egy USA nélküli európai kollektív biztonsági konstruktum megbízható védelmet nyújtani Magyarország számára, és hogy mi az alapja ennek az optimizmusnak.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

