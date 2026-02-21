Robert C. Castel: A kollektív biztonság közlegelője

A világrendváltás és a NATO alapjait megingató viták, feszültségek és válságok közepette sokakban felötlik a kérdés: mi garantálná jobban Magyarország biztonságát? Egy nagyhatalmi patrónus vagy egy kollektív biztonsági szerződés?

A régi világ fogalomrendszerében ez a kérdés teljesen felesleges, sőt értelmetlen lett volna. Hogy miért? Azért, mert a NATO biztonsági architektúrája magában foglalta mindkettőt. A szövetség központjában a nagy patrónus, az USA állt, és onnan osztogatta a szövetség számára a bicepszet és a stabilitást. A kollektív biztonsági rendszer a maga kismillió tagállamával csupán az intézményi celofánt szolgáltatta hozzá. Egyrészt ezzel könnyebben emészthetővé tette egy nem európai hatalom teljes katonai dominanciáját a kontinens felett. Másrészt pedig a multilateralizmus paravánját kínálta az amerikai politika és az amerikai cselekvés számára. A kollektív biztonság fikciója olyan hatékonyan működött, hogy néhány évtized után megkérdőjelezhetetlen dogmává vált: minden egyes NATO-bővítéssel a szövetség erősebb lesz. Hogy még egy további balkáni vagy kelet-európai katonai törpe csatlakozása milyen mértékben „erős bástya” és milyen mértékben politikai és katonai kolonc, az nem számított politikailag korrekt kérdésnek.

De mi van akkor, ha a régi idők „kétfedelű” NATO-ja fenntarthatatlanná válik, az USA kül-, illetve biztonságpolitikája egyre unilaterálisabb lesz, és Európa részint kényszerből, részint ideológiai megfontolásokból a stratégiai autonómia útját választja? Ebben az esetben az első bekezdésben feltett kérdés előbb-utóbb megkerülhetetlenné válik, és

Magyarországnak döntenie kell, hogy a nemzetbiztonságát egy nagyhatalmi patrónussal való kapcsolatra vagy pedig egy „vegytiszta” kollektív biztonsági szerződésre kívánja-e építeni?

Az utóbbi másfél évszázad esettanulmányait vizsgálva egyértelműen kimondhatjuk, hogy a kollektív biztonsági szerződések rendre kudarcot vallottak ott és akkor, ahol és amikor a legnagyobb szükség lett volna rájuk. A Népszövetség reakciója Mandzsúria (1931) és Etiópia (1935–36) ügyében a legismertebb esetei a geopolitikai közlegelők kudarcának. Haile Szelasszié Népszövetség előtt elmondott beszéde máig a rendszer definitív vádirata. A beszéd együttérzést generált, de cselekvést nem. Ezeket az eseteket egy sor kisebb incidens előzte meg már a húszas évek elején (Vilnius 1920, Korfu 1923, Memel 1923). Végül, de nem utolsósorban: a két világháború közötti kollektív biztonsági architektúra totális kudarcot vallott a második világháború felé vezető események láncreakciójának a leállításában.