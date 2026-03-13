Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit az NVB

Kétféle országos pártlistás szavazólapot készítenek az országgyűlési választásra: egyet a magyarországi voksoláshoz, egy másikat pedig a levélben szavazóknak, miután a Nemzeti Választási Bizottság pénteken elfogadta a mintákat.

2026. 03. 13. 19:23
Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén.

Budapest, 2026. március 13. Az országos pártlistás szavazólapok mintái a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén Budapesten 2026. március 13-án.
 Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon öt pártlista neve szerepel.

Az NVB feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap „képét”, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve.

A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza: Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt.

Az NVB által pénteken elfogadott országos pártlistás szavazólapon egymás mellett szerepelnek a listák. 

A szavazólap A/4 méretű.

Külön szavazólapot hagyott jóvá az NVB a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazóknak, ez pecsét nélkül érvényes. Ezen a pecsét helyénél a „levélben szavazás szavazólapja” felirat szerepel.

A szavazólapon feltüntették azt is, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni.

Tartalmazza a szavazólap a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört – ez mindkét szavazólap esetében zöld színű –, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet, illetve közös lista esetén a jelölőszervezetek teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét.

A szavazólapon tájékoztatás is olvasható arról, hogy 

érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen – egynapos jogorvoslati határidővel – felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken azt közölte:

 az egyéni országgyűlési jelöltekre vonatkozó szavazólapok végleges képét az illetékes országos egyéni választókerületi választási bizottságok állapítják meg a jogorvoslati határidők leteltét és az esetleges jogorvoslati eljárások lezárultát követően.

A szavazólapok véglegesítését követően a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a szavazólapok előállításáról, valamint a választások lebonyolításához szükséges nyomtatványok és eszközök biztosításáról – írták.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
