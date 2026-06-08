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Túljártak a hatóságok a lázadó tinik eszén

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Szembeszálltak a káosszal a floridai hatóságok. A modern technológia segítségével sikerült csírájában elfojtani egy újabb teen takeovert, és ezúttal gátat vetni annak az egyre terjedő jelenségnek, amely az Egyesült Államok számos városában okoz gondot.

Munkatársunktól
2026. 06. 08. 12:27
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
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A hatóságok aggodalma nem alaptalan. Nemrég Clearwater Beach-en több száz tinédzser csapott össze, ami tömeges letartóztatásokhoz és egy lövöldözéshez vezetett. Egy 17 éves fiatal megsebesült, egy 16 évest pedig letartóztattak.

Ez a viselkedés gyalázatos és nem tűrjük tovább

– jelentette ki a városi tanács egyik tagja.

A nyári szünet kezdetével a rendőrség figyelmezteti a szülőket és a fiatalokat is: aki részt vesz a teen takeoverekben, az nemcsak mások testi épségét veszélyezteti, hanem a saját jövőjét is kockára teszi. Floridában a rend és a biztonság nem alku tárgya, és a hatóságok készek keményen fellépni a köznyugalmat megzavaró, online szerveződő káosz ellen.

Mint arról beszámoltunk, több amerikai nagyvárosban a rendőrség megerősített jelenléttel védi a kiemelt köztereket és a bevásárlóközpontokat, azonban ez még nem oldja meg a problémát. 

Bár sokak szerint a gyerekeknek több helyre van szükségük, ahová elmehetnek, több szabadidőközpontra van szükségük, több térre, azonban Yemisi Egbewole, Biden korábbi fehér házi tanácsadója a Fox News számára írt véleménycikkében cáfolja ezt az elméletet. Egbewole szerint ezek a helyek ugyanis megvannak, a fiatalok azonban nem ezt keresik. Amikor pedig a tisztviselők engedik ezt az erőszakot kibontakozni, a szülők pedig nem tesznek semmit, akkor az egyértelmű igazságtalanság a vállalkozásokkal, a lakókkal és az ártatlan civilekkel szemben.

A kék városoknak fel kell ébredniük

– fogalmazott Egbewole a közösségi médiában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

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