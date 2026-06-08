Túljártak a hatóságok a lázadó tinik eszén

A hatóságok aggodalma nem alaptalan. Nemrég Clearwater Beach-en több száz tinédzser csapott össze, ami tömeges letartóztatásokhoz és egy lövöldözéshez vezetett. Egy 17 éves fiatal megsebesült, egy 16 évest pedig letartóztattak.

Ez a viselkedés gyalázatos és nem tűrjük tovább

– jelentette ki a városi tanács egyik tagja.

A nyári szünet kezdetével a rendőrség figyelmezteti a szülőket és a fiatalokat is: aki részt vesz a teen takeoverekben, az nemcsak mások testi épségét veszélyezteti, hanem a saját jövőjét is kockára teszi. Floridában a rend és a biztonság nem alku tárgya, és a hatóságok készek keményen fellépni a köznyugalmat megzavaró, online szerveződő káosz ellen.

Mint arról beszámoltunk, több amerikai nagyvárosban a rendőrség megerősített jelenléttel védi a kiemelt köztereket és a bevásárlóközpontokat, azonban ez még nem oldja meg a problémát.

Bár sokak szerint a gyerekeknek több helyre van szükségük, ahová elmehetnek, több szabadidőközpontra van szükségük, több térre, azonban Yemisi Egbewole, Biden korábbi fehér házi tanácsadója a Fox News számára írt véleménycikkében cáfolja ezt az elméletet. Egbewole szerint ezek a helyek ugyanis megvannak, a fiatalok azonban nem ezt keresik. Amikor pedig a tisztviselők engedik ezt az erőszakot kibontakozni, a szülők pedig nem tesznek semmit, akkor az egyértelmű igazságtalanság a vállalkozásokkal, a lakókkal és az ártatlan civilekkel szemben.

A kék városoknak fel kell ébredniük

– fogalmazott Egbewole a közösségi médiában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)