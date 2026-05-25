Egyesült Államokzavargásoktinédzserek

Elszabadult a pokol néhány tucat tinédzser miatt

Sokkos állapotú emberek, lerombolt üzletek és éttermek, és tehetetlen hatóságok. Ezt hagyja maga után az a jelenség, amit csak „teen takeover”-ként emlegetnek, és amelyeknek a száma az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett az Egyesült Államokban. Sokan a tinédzsereknek szóló tevékenységek hiányával, esetleg fiatalkori csínytevéssel magyarázzák az incidenseket, sokak szerint azonban a jelenség amolyan utolsó figyelmeztetés.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 25. 6:26
Bevásárlóközpont az Egyesült Államokban Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek mellett azonban történtek hasonló esetek Georgia államban, Detroitban, és Wisconsinban is. A forgatókönyv lényegében mindig ugyanaz. A baloldali tisztviselők egy része ugyanakkor igyekszik bagatellizálni a problémát, többen pedig a fiataloknak szóló elfoglaltságok hiányával, tinédzserkori csínytevéssel, nehéz körülményekkel és a közösségi média káros hatásával magyarázzák a jelenséget. Vannak azonban akik máshogy gondolják.

„A kék városoknak fel kell ébredniük” – írta Yemisi Egbewole, Biden korábbi fehér házi tanácsadója X-en a washingtoni káosz kitörése után. 

A rendvédelmi szervek szerint ráadásul a nyár közeledtével feltehetőleg még több hasonló esettel kell számolni. Ezek az első ránézésre „engedély nélküli pop-up rendezvényként” induló összejövetelek a hatóságok szerint pillanatok alatt szerveződnek a közösségi médiában, és még ennél is gyorsabban torkollanak abba a káoszba, amit a felvételeken is látunk. 

A legtöbb városban a rendőrség megerősített jelenléttel védi a kiemelt köztereket és a bevásárlóközpontokat, azonban ez még nem oldja meg a problémát.

Yemisi Egbewole egyébként a Fox News számára írt véleménycikkében emlékeztetett rá, hogy a washingtoni Navy Yard környékén lakók hónapok óta kongatják a vészharangot. Tavaly is voltak hasonló incidensek, köztük nagyszabású, rendbontó összejövetelek, verekedések és halloweeni káosz, amelyek rendfenntartói beavatkozást igényeltek.

Túl sokan, különösen online, ugyanazokat a kifogásokat sorolják: a gyerekeknek több helyre van szükségük, ahová elmehetnek, több szabadidőközpontra van szükségük, több térre. Ez azonban véleménye szerint egyáltalán nem igaz. 

Egbewole szerint ezek a helyek ugyanis megvannak, a fiatalok azonban nem ezt keresik. Amikor pedig a tisztviselők engedik ezt az erőszakot kibontakozni, a szülők pedig nem tesznek semmit és normalizálják azt, akkor az egyértelmű igazságtalanság a vállalkozásokkal, a lakókkal és az ártatlan civilekkel szemben. A kérdés azonban már csak az, hogy születik-e megfelelő válasz időben, vagy hamarosan már egy tragédiával kell majd szembenézni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.