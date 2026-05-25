Elszabadult a pokol néhány tucat tinédzser miatt

Ezek mellett azonban történtek hasonló esetek Georgia államban, Detroitban, és Wisconsinban is. A forgatókönyv lényegében mindig ugyanaz. A baloldali tisztviselők egy része ugyanakkor igyekszik bagatellizálni a problémát, többen pedig a fiataloknak szóló elfoglaltságok hiányával, tinédzserkori csínytevéssel, nehéz körülményekkel és a közösségi média káros hatásával magyarázzák a jelenséget. Vannak azonban akik máshogy gondolják.

„A kék városoknak fel kell ébredniük” – írta Yemisi Egbewole, Biden korábbi fehér házi tanácsadója X-en a washingtoni káosz kitörése után.

A rendvédelmi szervek szerint ráadásul a nyár közeledtével feltehetőleg még több hasonló esettel kell számolni. Ezek az első ránézésre „engedély nélküli pop-up rendezvényként” induló összejövetelek a hatóságok szerint pillanatok alatt szerveződnek a közösségi médiában, és még ennél is gyorsabban torkollanak abba a káoszba, amit a felvételeken is látunk.

A legtöbb városban a rendőrség megerősített jelenléttel védi a kiemelt köztereket és a bevásárlóközpontokat, azonban ez még nem oldja meg a problémát.

Yemisi Egbewole egyébként a Fox News számára írt véleménycikkében emlékeztetett rá, hogy a washingtoni Navy Yard környékén lakók hónapok óta kongatják a vészharangot. Tavaly is voltak hasonló incidensek, köztük nagyszabású, rendbontó összejövetelek, verekedések és halloweeni káosz, amelyek rendfenntartói beavatkozást igényeltek.

Túl sokan, különösen online, ugyanazokat a kifogásokat sorolják: a gyerekeknek több helyre van szükségük, ahová elmehetnek, több szabadidőközpontra van szükségük, több térre. Ez azonban véleménye szerint egyáltalán nem igaz.

Egbewole szerint ezek a helyek ugyanis megvannak, a fiatalok azonban nem ezt keresik. Amikor pedig a tisztviselők engedik ezt az erőszakot kibontakozni, a szülők pedig nem tesznek semmit és normalizálják azt, akkor az egyértelmű igazságtalanság a vállalkozásokkal, a lakókkal és az ártatlan civilekkel szemben. A kérdés azonban már csak az, hogy születik-e megfelelő válasz időben, vagy hamarosan már egy tragédiával kell majd szembenézni.

