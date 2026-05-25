Imádja a közönség, imádja a szakma: júniusban is látható lesz ez a darab a Nemzetiben

A mi kis városunk (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

A nyár eleji fesztiválkörút június végén tovább folytatódik: a közönség a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja programjában is találkozhat a Nemzeti Színház egyik meghatározó előadásával, a Revizorral. A kisvárdai fesztivál hosszú évek óta a határon túli és anyaországi magyar színházak egyik legfontosabb szakmai fóruma, amely idén is gazdag és sokszínű programmal várja a nézőket.

A Nemzeti Színház júniusi műsora egyszerre idézi meg a magyar színházi hagyományt, reflektál a jelen társadalmi és kulturális kérdéseire, miközben folyamatos mozgásban tartja a társulatot és a közönséget is. Az évad utolsó heteiben a színház nem lezár, hanem újabb találkozások felé nyit teret – Budapesten és azon túl egyaránt.