színikritikaViktor RizsakovNemzeti SzínházdrámaMITEMelőadás

Megrendítő színházi élmény a MITEM-en: így szól szerelemről és elmúlásról a Szívem királynője

Különösen sűrű, mély és megható előadást hozott létre a brit kortárs drámaíró, Nichola McAuliffe darabjából Viktor Rizsakov rendező. A Szívem királynője, amelyet a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) programjában is bemutattak a hétvégén a Nemzeti Színházban, valójában egy finoman, lassan kibomló pszichológiai tanulmány, egyfajta vallomás az időskorról, a vágyakról, a szerelemről, a hűségről és a halálról.

Petrovics Gabriella
2026. 04. 27. 5:35
Polyák Anita, Trill Zsolt és Szűcs Nelli a Szívem királynője című előadásban Fotó: Havran Zoltán
Maurice (Trill Zsolt) hatvan év után ismét találkozik II. Erzsébettel. Fotó: Havran Zoltán

A darab azt is sugallja, sőt kimondja, hogy a test megöregszik, de a lélek nem.

Mert minden fizikai gyengeség, betegség, fájdalom ellenére ott a derű, a várakozás, a hit Maurice arcán, aki végső soron ráébred az élet értelmére.

Az előadás látványvilága visszafogott, szinte steril, minden hófehér, mintha valaminek a kapuját idézné. A fénycsíkok szokatlan látványa töri meg a teret. Ez a hidegség azonban kontrasztban áll a színészi játék intenzitásával, a mondanivaló erősségével. 

Rizsakov munkái különösen aktuálisak egy olyan korban, amikor a színház gyakran vizuális túltermeléssel próbál hatni. Ő ezzel szemben visszanyúl az alapokhoz: emberi viszonyokat mutat be, de egyáltalán nem kínál könnyű válaszokat. Előadása inkább kérdez, mint állít – és ezek a kérdések sokáig velünk maradnak, a nézőtérről kilépve is.

A Szívem királynője egy újabb állomás abban a következetes, belső igazságot kereső színházi gondolkodásban, amely Viktor Rizsakov nevét mára megkerülhetetlenné tette. A brit kortárs drámaíró, Nichola McAuliffe darabja ugyanakkor megérinti a lelkünket, az együttérzés egyúttal önvizsgálatra késztet, és ez ráébreszthet olyan dolgokra, amikre korábban nem is gondoltunk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
