„Ismerős ez a mondat?” – Magyar filmes idézetek kvíze
A magyar film története tele van olyan mondatokkal, amelyek szállóigévé váltak. Van, amit generációk idéznek, és van, amit elég egyszer hallani, hogy örökre megmaradjon. Ön felismeri a filmeket egy-egy ikonikus sor alapján?
„Az élet nem habos torta.”
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