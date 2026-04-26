Több mint egy évszázaddal az opera olaszországi bemutatója után – amely a Scalában a nagy Arturo Toscanini érdeme volt – Castellucci rendezése ma a zenés színház új és radikális látomásaként érvényesül. Olyan élményt teremt, amely a kép és a hang összeolvasztásával ritka intenzitással idézi meg a láthatatlant, és megerősíti Castellucci értett színpadi nyelvének létjogosultságát, amely a narráción túl a hallgatás mély tartományában szólítja meg a nézőt.
Romeo Castellucci a milánói Scalában debütált, ilyen volt az év egyik legjobban várt operaprodukciója
Nagy sikerrel mutatták be a milánói Scalában Claude Debussy Pelléas és Mélisande című operáját Romeo Castellucci rendezésében. Az esemény különlegességét az adja, hogy a kortárs európai avantgárd színház egyik legmeghatározóbb alakjának ez az első operarendezése az olasz intézményben. Castellucci – aki a produkció minden aspektusát felügyeli a rendezéstől a díszleteken át a jelmezekig és a világításig – nagy erejű, rendkívüli atmoszférájú összművészeti alkotást teremtett. Heidi Mancino kritikája.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!