„Az operának itt a vége, mert a Maestro ennél a pontnál halt meg”

Száz éve, 1926. április 25-én mutatták be a milánói Scalában Giacomo Puccini Turandot című utolsó, befejezetlen operáját, amelyben az egyik legismertebb ária, a Nessun dorma is felhangzik.

2026. 04. 25. 8:05
Puccini nem tudta befejezni az operát

A háromfelvonásos lírai dráma megszületése Puccini egyre súlyosbodó gégerákja miatt lassan haladt, s a zeneszerző még nem végzett a munkával, amikor 1924. november 29-én meghalt. Halála miatt az 1925 áprilisára tervezett premiert el kellett halasztani, a művet – a karmester Arturo Toscanini hozzájárulásával – vázlatai alapján Franco Alfano fejezte be. 

Puccini megjósolta Toscanininek, hogy művét befejezetlenül fogják előadni, s így is történt. 

Az 1926. április 25-i premieren a milánói Scalában Toscanini a harmadik felvonásban, Liu halála után a komponista által leírt utolsó ütemnél letette a pálcát, és azt mondta: 

Az operának itt a vége, mert a Maestro ennél a pontnál halt meg.

A teljes mű csak a második estén hangzott el. Ma már kevéssé ismert, hogy az olasz diktátor, Benito Mussolini is jelen akart lenni a premieren, és azt követelte, hogy érkezésekor játsszák el a fasiszta himnuszt, a Giovinezzát. A meggyőződéses antifasiszta Toscanini erre nem volt hajlandó, és ultimátumot adott a Scala vezetőségének: vagy a fasiszta himnusz csendül fel vagy az opera. A művészet most az egyszer legyőzte a politikát, a Duce végül nem jelent meg páholyában, a hivatalos lapok azt írták, hogy "nem akarta elvonni a figyelmet Puccini zenéjéről". A címszerepet a lengyel születésű Rosa Raisa, Kalafot Miguel Fleta spanyol tenorista énekelte. Puccini Beniamino Giglit szerette volna Kalafnak, a világhírű tenor azonban lemondta a fellépést, később beismerte, hogy a szerep nem felelt meg a hangjának.

 

A Turandot első német nyelvű előadásán, 1926. július 4-én Drezdában a címszerepet Anne Roselle néven a magyar származású Gyenge Anna énekelte, Bécsben pedig sokáig a magyar Németh Mária. 

Az operát 1926 novemberében a New York-i Metropolitanben, 1927 júniusában a londoni Covent Gardenben, november 14-én pedig Budapesten is bemutatták, Tihanyi Vilma címszereplésével, Márkus László rendezésében. 

Turandot az operairodalom egyik legnehezebb drámai szoprán szerepe, abszolút biztos hangmagasságot és rendkívüli hangerőt kíván az énekesnőtől, a szerepet Maria Callas, Birgit Nilsson, Lukács Gyöngyi és Marton Éva is nagy sikerrel formálta meg. A Turandot az egyik legismertebb opera, állandóan repertoáron van a világ operaszínpadain. Kínában évtizedeken át be volt tiltva, mert úgy tartották, hogy rossz fényben mutatja be a kínai népet, s csak 1998-ban került színre Zubin Mehta vezényletével a pekingi Tiltott Városban, ahol a cselekmény játszódik. Az operához 2002-ben az olasz Luciano Berio új befejezést komponált, a művet ezzel mutatták be a Salzburgi Ünnepi Játékokon.

Turandot a budapesti Operában (Forrás: OPERA)

Nessun dorma

A Turandot sokaknak egyet jelent a Luciano Pavarotti által előadott Nessun dorma című áriával. A BBC 1990-ben ezt az áriát választotta a labdarúgó-világbajnokság dalának, ezután a kislemez a második helyig jutott a brit slágerlistán. Az ária felcsendült a Gyilkos mezők, A rettegés arénája, a Csavard be, mint Beckham és a Mission Impossible ötödik részében, a Grace klinika és a Doktor House tévésorozatban. Poposított változatát Aretha Franklin adta elő, műsorára tűzte a heavy metalt játszó Manowar, a gitáros Jeff Beck pedig instrumentális verzióját játszotta lemezre.

 

A Turandot 2024 őszén először két szereposztásban és két befejezéssel is látható volt a budapesti Operaházban: a hagyományos, Franco Alfano-féle befejezés mellett Luciano Berio 2002-ben komponált lezárása is megszólalt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
