Hatalmas elismerést kapott az Operaház

Európai Örökség-díjat kap a Magyar Állami Operaház. „A projekt gondos egyensúlyt teremt a történelmi színház helyreállítása és a modern előadási követelmények között” – jelentette be Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető elnöke kedden, az Operaházban tartott örökségvédelmi konferencia sajtóeseményén. A Közönségdíjra május 12-ig lehet szavazni a vote.europanostra.org oldalon.

Forrás: Opra Facebook Fotó: Berecz Valter

Idén Európa legrangosabb örökségvédelmi díjait 30 példamutató projekt kapja meg a kontinens 18 országából. Az 1884-ben épült budapesti Operaházat a Műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában díjazták.

A budapesti Operaház Európa egyik legjelentősebb operaháza, építészeti és akusztikai értékét nézve pedig a top kategóriába tartozik

– emelte ki Zoboki Gábor építész, a rekonstrukciót végző ZDA-Zoboki Design & Archtitechture építésziroda vezetője. Hozzátette: a magyar építészszakma az elmúlt harminc évben egy olyan virágkorát élte, amely megérdemli, hogy egy ilyen nemzetközi jelentőségű európai díjat kapjon. Ilyenkor nem egy építészt, hanem egy egész közösséget díjaznak, egy szakmának az elismerése ez – hangsúlyozta.

A díj a csapatmunkának is szól

Magyarországon még mindig vannak és "reméljük lesznek is" olyan szakemberek, akik egy ilyen felújítást végig tudnak vinni - emelte ki Sághi Attila, Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. Zoboki Gábor szavait megerősítve hozzátette:

az igazi díjazottak azok a szakemberek, köztük ácsok, asztalosok, díszítőfestők, akik részt vettek a rekonstrukciós munkákban.

A Magyar Állami Operaházat Ybl Miklós tervezte, neoreneszánsz építészete és gazdag belső díszítése a 19. század végi Magyarország kiemelkedő kulturális korszakát tükrözi. Több mint 140 év folyamatos használat után az épület átfogó felújításra szorult.

A munkálatok során a történelmi hitelességet a modern funkcionalitással ötvözték, Ybl Miklós eredeti elképzeléseinek szellemében.

Fotó: Operaház

A restaurálás során a nézőteret, az előcsarnokokat és az ünnepi tereket archív kutatások és anyagelemzések alapján állították vissza eredeti színvilágukba és díszítési stílusukba, majd a későbbi átalakításokat felülvizsgálták, és ahol szükséges volt, eltávolították a nem odaillő elemeket. A színpadot és a nézőteret korszerű technológiával és energiahatékony rendszerekkel újították meg, kicserélték a színpadi gépészetet, javították a műszaki kapacitást és a biztonsági feltételeket. A színfalak mögötti területeket modern produkciós létesítményekké alakították. Ergonomikus székeket és új világítási rendszereket szereltek be, amelyek a 19. századi gyertyafény hangulatát idézik. A gépészeti rendszereket, az akusztikát és a tűzvédelmet a hatályos előírásoknak megfelelően korszerűsítették. Az energiahatékonyság érdekében az ablakokat és az épületgépészeti rendszereket is modernizálták, a történelmi környezet figyelembevételével.