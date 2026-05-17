Budanov: Tudom, hogyan kell beszélni az oroszokkal

A Slovoidilo.ua emlékeztetett arra is, hogy Budanov a napokban kijelentette: Ukrajnában folytatódik a mozgósítás, mivel az ország továbbra is rendkívül súlyos háborút vív Oroszországgal. Emellett arról is beszélt, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti esetleges találkozó hosszabb előkészítést igényelne.

Az egyeztetés előfeltétele egy gyakorlatilag véglegesített békemegállapodás lehet – erről Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma nemzetközi ügyek bizottságának első alelnöke beszélt a Lenta.ru-nak. Az orosz politikus szerint a két elnök személyes találkozójának csak akkor lenne értelme, ha már egy előkészített megállapodást kellene véglegesíteniük.

A harcok a hétvégén sem csillapodtak. Ihor Terehov a Telegramon közölte, hogy az orosz hadsereg május 17-én éjjel újabb támadást indított Harkiv ellen. Tájékoztatása szerint két Shahed drón csapódott be lakóövezetekben, hét autó teljesen kiégett, a robbanások ereje pedig betörte a környező épületek ablakait, valamint az elektromos hálózatban is károkat okozott.

Moszkvában pedig hárman meghaltak az éjszakai ukrán dróntámadásban. Az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg, a lehulló roncsok lakóházakat rongáltak meg, a támadásban pedig legalább tizenkét ember megsérült.

