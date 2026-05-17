Kami RitaMount Everestserpahegymászó

32. alkalommal a világ tetején: a serpa, aki újabb világrekordot állított fel

Kami Rita serpa vasárnap történelmet írt azzal, hogy 32. alkalommal jutott fel a világ legmagasabb csúcsára. Cikkünkben nem csak a rekordról számolunk be, szót ejtünk a csúcstámadás menetéről és a híres magyar hegymászó, Erőss Zsolt eredményeit is felidézzük.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 17:38
Kami Rita, még 2021-ben Forrás: AFP
Kami Rita először 1994-ben jutott fel a csúcsra, és azóta szinte minden évben megismételte a csúcstámadást, kivéve 2014-ben, 2015-ben és 2020-ban, amikor különböző okok miatt tiltották az Everest-expedíciókat (2014-ben és 2015-ben természeti katasztrófák, 2020-ban pedig a koronavírus-járvány miatt maradt el a mászószezon). 

Néhány évben pedig kétszer is elérte a csúcsot.

A nem serpa hegymászók közül a brit Kenton Cool tartja a rekordot 19 mászással, őt követik az amerikai Dave Hahn és Garrett Madison 15-15 csúcsmászással. Cool és Madison jelenleg is az Everesten tartózkodik, hogy felállítsák új rekordjukat. 

A hatóságok a március–májusi mászószezonra idén 492 engedélyt adtak ki Everest-mászóknak, miközben májusban már három hegymászó vesztette életét a hegyen.

A külföldi hegymászók vezetése fontos bevételi forrást jelent sok serpa család számára, akik ebből biztosítják megélhetésüket. A serpák szerepe kulcsfontosságú: ők építik ki az útvonalakat, rögzítik a köteleket, szállítják a felszerelést és vezetik a külföldi mászókat.

Hogy néz ki egy Mount Everest-csúcstámadás?

A hegy megmászása általában egy 6–9 hetes expedíciót igényel. A hegymászók először Katmanduba érkeznek, majd Luklába repülnek, onnan pedig 8–12 napos gyalogtúrával jutnak el az Everest alaptáborába (Base Camp), amely 5364 méteren található – írja az ELC.

Az Everest déli útvonala általában így néz ki:

  • Base Camp – 5364 m,
  • I-es tábor– kb. 6060 m,
  • II-es tábor– kb. 6400 m,
  • III-as tábor – kb. 7200 m,
  • IV-es tábor – kb. 7900 m,

A The Manual leírása szerint a IV-es tábor felett kezdődik az úgynevezett halálzóna, ahol a levegő oxigéntartalma már nem elegendő az emberi szervezet hosszabb működéséhez. A legtöbb hegymászó itt már palackos oxigént használ. A végső csúcstámadás általában éjszaka indul. 

A mászók leggyakrabban este 10 és éjfél között hagyják el a IV-es tábort, hogy napfelkelte körül érjék el a 8849 méteres csúcsot. Maga a csúcstámadás 8–20 órán át is tarthat.

Az Everest csúcsát eddig több mint 8000 alkalommal érték el hegymászók. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a híres magyar hegymászó, Erőss Zsolt a hegyen döbbent rá arra, hogy valójában kicsoda. A világ 14 nyolcezreséből tízet hódított meg, ezek közül a 8561 méter magas Lohce-t – a földkerekség negyedik legmagasabb hegycsúcsát –, valamint 2013-ban utolsó, tragédiába torkolló nyolcezresét, a Kancsendzöngát már műlábbal mászta meg. 

Borítókép: Kami Rita, még 2021-ben (Fotó: AFP)

