32. alkalommal a világ tetején: a serpa, aki újabb világrekordot állított fel

A hatóságok a március–májusi mászószezonra idén 492 engedélyt adtak ki Everest-mászóknak, miközben májusban már három hegymászó vesztette életét a hegyen.

A külföldi hegymászók vezetése fontos bevételi forrást jelent sok serpa család számára, akik ebből biztosítják megélhetésüket. A serpák szerepe kulcsfontosságú: ők építik ki az útvonalakat, rögzítik a köteleket, szállítják a felszerelést és vezetik a külföldi mászókat.

Hogy néz ki egy Mount Everest-csúcstámadás?

A hegy megmászása általában egy 6–9 hetes expedíciót igényel. A hegymászók először Katmanduba érkeznek, majd Luklába repülnek, onnan pedig 8–12 napos gyalogtúrával jutnak el az Everest alaptáborába (Base Camp), amely 5364 méteren található – írja az ELC.

Az Everest déli útvonala általában így néz ki:

Base Camp – 5364 m,

I-es tábor– kb. 6060 m,

II-es tábor– kb. 6400 m,

III-as tábor – kb. 7200 m,

IV-es tábor – kb. 7900 m,

A The Manual leírása szerint a IV-es tábor felett kezdődik az úgynevezett halálzóna, ahol a levegő oxigéntartalma már nem elegendő az emberi szervezet hosszabb működéséhez. A legtöbb hegymászó itt már palackos oxigént használ. A végső csúcstámadás általában éjszaka indul.

A mászók leggyakrabban este 10 és éjfél között hagyják el a IV-es tábort, hogy napfelkelte körül érjék el a 8849 méteres csúcsot. Maga a csúcstámadás 8–20 órán át is tarthat.

Az Everest csúcsát eddig több mint 8000 alkalommal érték el hegymászók.