Az osztrákok ellen eldőlt, egyetlen mérkőzésen múlik a magyar jégkorong-válogatott sorsa

Sofron István tanítanivaló mozdulattal lőtt és egyenlített Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Bartalisnak sajnos már az első harmad végén véget ért a mérkőzés, nem tudta folytatni, miután keményen, sőt durván palánkra kenték.

Nem bírta a nyomást a magyar jégkorong-válogatott

A második húsz percet emberelőnyben kezdte a magyar csapat, aztán két hátrányt kellet kivédekezni. Majd Sárpátkit tarolták le az osztrákok a játékvezető szeme láttára, mégsem torolták meg a jelenetet. A 35. percben Galló lövését védte Tolvanen, aztán bezzeg Terbócsót kisebb lökésért kiállították. Nehéz pillanatokat élt át a magyar jégkorong-válogatott, de kivédekezte ezt a hátrányt is, 1-1-ről kezdődött az utolsó harmad.

A 46. percben újabb vitatható ítélet és magyar kiállítás. Hári János éppen súrolta a Tolvanent, aki a jégkorong szellemiségétől idegenül teátrálisan feldobta magát. Az osztrákok gyorsan kihasználták a fórt: Zwerger lőtt keményen kapura, Bálizs takarásban volt, csak belekapni tudott a korongba (1-2).

Egy perc múlva nőtt a hátrány. A 48. percben Nickl nem éppen veszélyes lövését Bálizs oldalra kiterelte, ám a korong Kiss Roland korcsolyájáról a kapuba pattant (1-3). Ebben sajnos benne volt a magyar kapus.

A mieink nem adták fel, az 54. percben Vincze Péter szép gólt ütött (2-3). Az utolsó két percben a mieink lehozták Bálizst, beszorították az osztrákokat, több ziccer is akadt – a legnagyobb Papp Kristóf előtt –, egyiket sem sikerült kihasználni. Végül az osztrákok üres kapus góllal állították be a 4-2-es végeredményt.

Hogyan maradhat benn Magyarország a hoki-vb elitjében?

A vereséggel végképp leegyszerűsödött a magyar jégkorong-válogatott helyzete. Rögtön a következő, keddi mérkőzésen, a Nagy-Britannia elleni találkozón lényegében minden eldől: a győztes bennmarad, a vesztes kiesik.

Sofron István gólja: