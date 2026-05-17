Hihetetlen hiba: a Tisza-kormány eltörölne egy minden szinten versenyképes csúcskutatási programot

Az Élvonal Alapítvány esetében ez azt jelenti, hogy hat év alatt:

75 kutatócsoportot létrehoznak és működtetnek,

55 ezer diákot bevonnak tehetséggondozási programokba,

60 know-how fejlesztést támogatnak,

15 nemzetközi szabadalmi bejelentést tesznek,

15 spin-off vállalkozást létrehoznak,

egy új Élvonal Központot építenek fel Budapesten.

A forrás ezen mérföldkövekhez, indikátorokhoz kötötten áll rendelkezésre. Az átláthatóság garanciája továbbá a Nobel-díjas kuratórium szakmaisága, amely tagjai személyével felel az alapítványi közfeladatok ellátásáért – szögezte le Hankó. Majd feltette a kérdést:

Komolyan gondolja bárki, hogy ezen neves tudósok saját jó hírnevüket kockáztatnák és a programot nem a lehető legmagasabb professzionalistással és maximális átláthatóság mellett bonyolítanák le?

Egy ilyen projekt csak hosszú távú tervekkel valósítható meg

A program célja nem csupán kutatási támogatás lett volna, hanem egy teljes innovációs ökoszisztéma kiépítése, amely egyszerre kezelte volna az utánpótlást, az alapkutatást és a piaci hasznosítást. A kormányzati kritika szerint azonban ez párhuzamos intézményrendszert hozna létre a már meglévő egyetemi, MTA- és HUN-REN-hálózat mellett, átfedésekkel és potenciális koordinációs problémákkal.

Az országgyűlési képviselő azonban rámutatott, hogy a párhuzamos struktúra valójában nem párhuzamos, hanem szervező erő, egy katalizátor, hiszen egyértelműen rögzítették azt is a szerződésben, hogy az új kutatócsoportokat – amelyek jöhetnek külföldről és itthonról egyaránt – be kell ágyazni a magyar egyetemekre és a kutatóhálózatba. Minden támogatott kutatócsoportnak egyetemi vagy kutatóhálózati kötődéssel kell rendelkeznie. Éppen ezért nem párhuzamos, hanem a hazai tudományos intézmények teljesítményét még magasabb szintre emelő struktúra létrehozása volt a cél – tette hozzá.

Egy ilyen típusú program kizárólag hosszú távú, kiszámítható finanszírozás és kormányzati elköteleződés mellett működtethető,

hiszen aki egy kicsit is ismeri a tudományt, az pontosan tudja, hogy egy olyan horderejű döntést, hogy egy kutató egy másik országban – esetünkben Magyarországon – folytassa csúcskutatásait, csak akkor hoz meg bárki, amennyiben legalább öt-, de inkább tízéves időtávon lát egy kiszámítható, támogató környezetet – emelte ki Hankó Balázs. Jelezte: ez a környezet az éves tervezési logikában működő költségvetési szerveknél – mint például az Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal, vagy éppen a Magyar Tudományos Akadémia – nem biztosítható az államháztartás működési logikájából fakadóan.

Ezért volt Krausz Ferencnek az a javaslata, hogy hozzunk létre egy hosszú távon kiszámítható feltételek mentén működő intézményt, mert ennek hiányában egy nemzetközileg versenyképes csúcskutatási program sem képzelhető el

– magyarázta.