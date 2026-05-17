Törvénysértés árán is szerződést bontana a Tisza-kormány Krausz Ferencékkel

A program céljai: kutatócsoportok, szabadalmak, tehetséggondozás

A szerződésben rögzített vállalások alapján az Élvonal Alapítvány feladatai rendkívül összetettek lettek volna.

A dokumentum szerint 2031-ig:

75 kutatócsoport létrehozása és működtetése,

55 ezer diák bevonása tehetséggondozási programokba,

60 know-how fejlesztés támogatása,

15 nemzetközi szabadalmi bejelentés,

15 spin-off vállalkozás létrehozása,

egy új Élvonal Központ felépítése Budapesten.

A program célja nem csupán kutatási támogatás lett volna, hanem egy teljes innovációs ökoszisztéma kiépítése, amely egyszerre kezelte volna az utánpótlást, az alapkutatást és a piaci hasznosítást.

A kormányzati kritika szerint azonban ez párhuzamos intézményrendszert hozna létre a már meglévő egyetemi, MTA- és HUN-REN-hálózat mellett, átfedésekkel és potenciális koordinációs problémákkal.

Nemzetközi tudósok és Nobel-díjasok is megszólaltak

Az ügyben az Élvonal Alapítvány kuratóriuma is reagált, amelyben több nemzetközileg elismert tudós is szerepel, köztük Donna Strickland, Steven Chu, Randy Schekman, valamint Krausz Ferenc és Lovász László. Utóbbi Abel-díjas matematikus, a többiek mind Nobel-díjas tudósok.

A testület közleményében hangsúlyozta: a cél a kiemelkedő tehetségek támogatása és a világszínvonalú kutatás előmozdítása Magyarországon. A kuratórium szerint ezek a célok nemzetstratégiai jelentőségűek, és összhangban állnak a tudásalapú gazdaság fejlesztésével. Ugyanakkor nyitottságot jeleztek a kormánnyal való egyeztetésre a működési keretek újratárgyalásáról.