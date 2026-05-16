Megszólalt Hankó Balázs Krausz Ferenc alapítványáról: Így nem lehet felbontani a szerződést

Ez egy világon egyedülálló kuratórium és alapítvány, amelynek szerződését mindenféle szakmai konzultáció nélkül, pusztán politikai okból akarják felmondani – fogalmazott lapunknak Hankó Balázs, miután a Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter célkeresztjébe került. A leköszönő miniszter tisztázta: Krausz Ferenc világhírű fizikus alapítványa csúcskutatást végez, az ezekből keletkező innovációk a magyarokat szolgálják majd.

Munkatársunktól
2026. 05. 16. 12:02
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j) és Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumának elnöke a kormány és az alapítvány 25 éves stratégiai keretmegállapodásának, és 6 éves finanszírozási szerződésének aláírásán a Gödöllői Királyi Kastélyban 2026. február 20-án Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A politikus arra is kitért, a szerződés része továbbá a Magyar tudósok körútján Lágymányoson – ahova anno még Klebelsberg Kunó miniszter a Magyar Tudomány Központját álmodta – egy megelőző orvostudományi gyógyító- és kutatóközpont megvalósítása, amely az Élvonal Alapítványnak is helyet ad. – Ez Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk kutatásának egészségügyi hasznosítása, amelyre a világ számos országával nyugattól, keletig együttműködések előkészítése valósult és valósul meg – ismertette.

Hankó Balázs tisztázta, mindezeket a feladatok és teljesítéseket foglalja magában a hat évre szóló 261 milliárd forintos, teljesítményhez és indikátorokhoz kötött szerződés. Ez az első évben maximum 26 milliárd forint, az utolsó évben maximum 53 milliárd forint lehet. 

– Ez az éves átlagos összeg nagyjából megfelel az elmúlt évek során megemelt kutatásági kiválósági programoknak, amelyre 47 milliárdot fordítunk, és fele annak az összegnek, amellyel a Magyar Kutatási Hálózat, hiszen a HUN-REN jövőre 90 milliárd forintból kutathat. Ez is bizonyítja, hogy jelentős forrás érkezett a tudomány és innováció területére az elmúlt évek során – hívta fel a figyelmet.

Hankó Balázs egyúttal megjegyezte, az alapítvány által végzett munka azért is hiánypótló, mert (azon felül, hogy 75 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutatónak ad lehetőséget nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezet megteremtésére) olyan kutatókkal tudnak megállapodást kötni, mint Roska Botond professzor. – A professzor kutatásai kapcsolódnak az alapítványhoz, és ebbe hazai kutatócsoportok, egyetemek és fiatal tehetségek is bekapcsolódnak. Nem mellesleg Roska Botond professzor a legesélyesebb arra, hogy a következő magyar Nobel-díjas legyen. Ezért fontos, hogy minél több, külföldön kutató magyar kiválóság hazatérjen, külföldi kutatók csatlakozzanak magyar kutatókhoz, és fiatal tehetségekhez – összegzett Hankó Balázs, a leköszönő tárcavezető.

Borítókép: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus és Hankó Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
