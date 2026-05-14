Újabb pofon az M4 Sportnak: lépett a Sport TV, miután az RTL kisajátította a BL-t
Még inkább átalakul az európai kupasorozatok magyarországi közvetítése 2027-től. Egy nappal azután, hogy az RTL bejelentette, teljesen kisajátítja a Bajnokok Ligája-mérkőzések közvetítését, a legrangosabb európai kupából kiszoruló Sport TV is bejelentést tett. Ebből kiderül, hogy ők pedig az Európa-liga és a Konferencialiga jogaira csaptak le úgy, hogy kiválaszthatják akár a magyar csapatok főtáblás meccseit is, ami újabb érvágás például a Fradi európai mérkőzéseit eddig közvetítő M4 Sport számára.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
