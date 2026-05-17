esztergomviborgdijon

Elek Gábor buta hibákról beszél, az ellenfél körtánccal ünnepelte az Esztergom legyőzését

A női kézilabda Európa-liga bronzmérkőzésén a Mol Esztergom 35-30-ra kikapott a dán Viborg HK-tól. A dánok körtánccal ünnepelték, hogy legyőzték Elek Gábor csapatát. A Viborg úgy örül a bronznak, mintha az aranyat nyerte volna meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 17:39
A piros szerelésben játszó esztergomiak nem bírtak a Viborggal az Európa-liga bronzmeccsén Forrás: EHF
Elek Gábor vezetőedző az MTI-nek elárulta, hogy nem volt könnyű a vasárnap reggel, mert kissé szomorú hangulat uralkodott még a csapatban. Meglátása szerint a Viborgnak több energiája maradt a bronzmeccsre:

Az első félidő második felében, amikor nálunk kevésbé tapasztalt játékosok voltak a pályán, elkövettünk néhány buta hibát, kihagytunk néhány büntetőt, és ez a szakasz eldöntötte a mérkőzést. Nagyon fiatal csapattal érkeztünk ide, és reméljük, sok tapasztalatot szereztünk, amelyekből a jövőben tanulhatunk

 – fogalmazott Elek Gábor.

A dánok körtánccal úgy örültek a bronzéremnek, mintha az aranyat nyerték volna meg:

Az Esztergom–Viborg találkozó összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

