Elek Gábor buta hibákról beszél, az ellenfél körtánccal ünnepelte az Esztergom legyőzését

Elek Gábor vezetőedző az MTI-nek elárulta, hogy nem volt könnyű a vasárnap reggel, mert kissé szomorú hangulat uralkodott még a csapatban. Meglátása szerint a Viborgnak több energiája maradt a bronzmeccsre:
Az első félidő második felében, amikor nálunk kevésbé tapasztalt játékosok voltak a pályán, elkövettünk néhány buta hibát, kihagytunk néhány büntetőt, és ez a szakasz eldöntötte a mérkőzést. Nagyon fiatal csapattal érkeztünk ide, és reméljük, sok tapasztalatot szereztünk, amelyekből a jövőben tanulhatunk
– fogalmazott Elek Gábor.
A dánok körtánccal úgy örültek a bronzéremnek, mintha az aranyat nyerték volna meg:
Az Esztergom–Viborg találkozó összefoglalója:
