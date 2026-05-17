Kanyarban a jó idő, az ünnepi hétvégén már nyárias meleg lesz + videó

Egyre több napsütésre és fokozatos felmelegedésre lehet számítani a jövő héten. Bár elszórtan még kialakulhatnak záporok és zivatarok, pünkösdvasárnapra már többfelé 21–27 Celsius-fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, HungaroMet2026. 05. 17. 16:51
Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett döntően sok napsütés várható. Továbbra is kialakulnak lokális záporok, zivatarok – kelet, délkelet felé haladva növekvő eséllyel és főként a délutáni, kora esti időszakban. 

Az északias szél nagy területen erős, néhány helyen viharos lesz. 

Hajnalban 7 és 15, délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Szombaton továbbra is zömmel sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiekből helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet kevesebb helyen kísérik erős lökések. A minimum 8 és 16, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakulhat.

Pünkösdvasárnap jórészt sok napsütés várható, de már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok várhatók az ország egyes részein. Az északias szelet élénk lökések kísérik. 

A legalacsonyabb 8 és 15, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

Az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán is olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
