Kanyarban a jó idő, az ünnepi hétvégén már nyárias meleg lesz + videó

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett döntően sok napsütés várható. Továbbra is kialakulnak lokális záporok, zivatarok – kelet, délkelet felé haladva növekvő eséllyel és főként a délutáni, kora esti időszakban.

Az északias szél nagy területen erős, néhány helyen viharos lesz.

Hajnalban 7 és 15, délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Szombaton továbbra is zömmel sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiekből helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet kevesebb helyen kísérik erős lökések. A minimum 8 és 16, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakulhat.

Pünkösdvasárnap jórészt sok napsütés várható, de már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok várhatók az ország egyes részein. Az északias szelet élénk lökések kísérik.

A legalacsonyabb 8 és 15, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

