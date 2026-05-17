Ilyen a boksz – amikor Góliát veri péppé Dávidot

Hatalmas lelkesedéssel várták a brit bokszrajongók, hogy Doncaster Eco-power Stadionjában ringbe lépjen a hazai nehézsúlyú kedvenc, Dave Allen. Ám ahogy elkezdődött a horvát óriás, Filip Hrgovic elleni összecsapás a betöltetlen IBF és WBA interkontinentális nehézsúlyú címért, a szurkolók kizárólag azért imádkoztak, hogy kedvencük valahogy lábon maradjon a 12 menet alatt. Nos, ezúttal a brit Dávid kevésnek bizonyult a horvát Góliát ellen, és ha előbbi edzője nem dobja be már a harmadik menetben a törülközőt, bizony Allen súlyos, talán maradandó károsodásokat szenvedett volna.

Molnár László
2026. 05. 17. 14:11
A horvát Filip Hrgovic elképesztő fölényben volt Dave Allen ellen, akinek tán az életét mentette meg a törülközőt bedobó edzője Forrás: DAZN
A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy a nézők hatalmas füttyel honorálták, hogy Dave Allen edzője, Jamie Moore bedobta a törülközőt. A brit bunyós még a ringben kiállt edzője döntése mellett, holott az első pillanatokban ő is tiltakozott ellene. – Először is, Jamie olyan, mint a bátyám. Halálosan szeretem. Ha azt mondja, elég volt, akkor elég volt – fogalmazott Allen, aki bejelentette, célja, hogy megszerezze a brit nehézsúlyú bajnoki címet, mely most Richard Riakporhe (20-1, 16 KO) birtokában van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

