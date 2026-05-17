Ilyen a boksz – amikor Góliát veri péppé Dávidot

A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy a nézők hatalmas füttyel honorálták, hogy Dave Allen edzője, Jamie Moore bedobta a törülközőt. A brit bunyós még a ringben kiállt edzője döntése mellett, holott az első pillanatokban ő is tiltakozott ellene. – Először is, Jamie olyan, mint a bátyám. Halálosan szeretem. Ha azt mondja, elég volt, akkor elég volt – fogalmazott Allen, aki bejelentette, célja, hogy megszerezze a brit nehézsúlyú bajnoki címet, mely most Richard Riakporhe (20-1, 16 KO) birtokában van.