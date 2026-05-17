Nem sikerült a felszállás, veszélybe kerültek az utasok Horvátországban + videó

Vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy pontosan mi történt a meghibásodott utasszállítóval.

Kiderült, hogy nem történt hirtelen balra kormányzás, ami magyarázná a kifutópályáról való letérést. A fékeket végül használták, de az nem állapítható meg, hogy azok maguktól léptek volna működésbe, mivel a repülőgép kezdetben nem lassult. Arra utaló jelek viszont adódtak, hogy a bal oldali hajtómű veszíthetett a teljesítményéből, amire a gép orrának mozgása és a pilóták korrektív beavatkozása engedett következtetni. Az Aviation Herald jelentése szerint a baleset idején a szél 310 fokos szögben, 32 km/órás sebességgel fújt, 50 km/órás széllökéseket produkálva, ami nagyon erős és közvetlen oldalszelet jelentett.

Az oldalszél önmagában nem kellett volna, hogy letérítse a gépet a kifutópályáról. Szakértők szerint valószínűbb, hogy valamilyen meghibásodás történhetett a repülőgéppel, és az ugyanolyan irányból érkező nagyon erős oldalszél tovább súlyosbította a helyzetet.

Borítókép: Egy Airbus 220 típusú utasszállító repülőgép (Fotó: AFP)