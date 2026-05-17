Horvátországbalesetrepülőjárat

Nem sikerült a felszállás, veszélybe kerültek az utasok Horvátországban + videó

Kis híján tragédiába torkollott a horvát légitársaság egyik utasszállító repülőgépének felszállási kísérlete. Az Airbus A220-as megszakította a felszállását a horvátországi Split repülőterén szombaton, miután nagy sebességnél hirtelen letért ki a kifutópályáról. A Frankfurtba tartó járaton 135 ember tartózkodott, személyi sérülés azonban nem történt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 13:24
Airbus 220 típusú utasszállító repülőgép
Airbus 220 típusú utasszállító repülőgép Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spliti repülőtér 23-as kifutópályájáról történő felszállási kísérlet közben a személyzetnek nagy sebességnél kellett megszakítania a folyamatot. Minderre azért került sor, mert a gép hirtelen balra kezdett húzni, olyannyira, hogy túlfutott a kifutópálya bal szélén, majd azzal párhuzamosan haladt tovább.

A repülőgép végül körülbelül 1,8 kilométerre állt meg a kifutópálya elejétől. Az utasokat lépcsők segítségével szállították le a gépről, szerencsére senki sem sérült meg. Mivel a repülő több jelzőtáblának is nekiütközött, a hajtómű burkolata súlyosan megsérült.

Vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy pontosan mi történt a meghibásodott utasszállítóval.

Kiderült, hogy nem történt hirtelen balra kormányzás, ami magyarázná a kifutópályáról való letérést. A fékeket végül használták, de az nem állapítható meg, hogy azok maguktól léptek volna működésbe, mivel a repülőgép kezdetben nem lassult. Arra utaló jelek viszont adódtak, hogy a bal oldali hajtómű veszíthetett a teljesítményéből, amire a gép orrának mozgása és a pilóták korrektív beavatkozása engedett következtetni. Az Aviation Herald jelentése szerint a baleset idején a szél 310 fokos szögben, 32 km/órás sebességgel fújt, 50 km/órás széllökéseket produkálva, ami nagyon erős és közvetlen oldalszelet jelentett.

Az oldalszél önmagában nem kellett volna, hogy letérítse a gépet a kifutópályáról. Szakértők szerint valószínűbb, hogy valamilyen meghibásodás történhetett a repülőgéppel, és az ugyanolyan irányból érkező nagyon erős oldalszél tovább súlyosbította a helyzetet.

 

Borítókép: Egy Airbus 220 típusú utasszállító repülőgép (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter dedós mondókával támad. Van még lejjebb?

Felhévizy Félix avatarja

Helló, szia, szevasz…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu