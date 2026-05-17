Nem sikerült a felszállás, veszélybe kerültek az utasok Horvátországban + videó

A spliti repülőtér 23-as kifutópályájáról történő felszállási kísérlet közben a személyzetnek nagy sebességnél kellett megszakítania a folyamatot. Minderre azért került sor, mert a gép hirtelen balra kezdett húzni, olyannyira, hogy túlfutott a kifutópálya bal szélén, majd azzal párhuzamosan haladt tovább.
A repülőgép végül körülbelül 1,8 kilométerre állt meg a kifutópálya elejétől. Az utasokat lépcsők segítségével szállították le a gépről, szerencsére senki sem sérült meg. Mivel a repülő több jelzőtáblának is nekiütközött, a hajtómű burkolata súlyosan megsérült.
