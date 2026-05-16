Tragédia történt a turisták kedvelt szigetén: tömegsírrá vált a mélyvízi barlang

A mentésekben részt vevő búvár is meghalt

A Maldív-szigetek elnöki szóvivője, Mohamed Hussain Shareef elmondta, hogy a keresést azt követően függesztették fel, hogy Mohamed Mahudhee, a Maldív Nemzeti Védelmi Erők egyik tagja víz alatti dekompressziós betegség következtében meghalt, miután a főváros egyik kórházába szállították.

Hozzátette, hogy a hatóságok három finn búvár vasárnapi érkezésére várnak. Ők a mélytengeri és barlangi búvárkodás szakértői, és érkezésük után újragondolják a keresési stratégiát.

A kedvezőtlen időjárási viszonyok akadályozták a mentési erőfeszítéseket.

Az olasz külügyminisztérium közlése szerint a szombati kutatási műveletekben nyolc helyi búvár vett részt, akik váltásban dolgoztak az eltűnt olaszok felkutatásán.

Az első csapatok már korábban lemerültek, hogy azonosítsák és megjelöljék annak a barlangrendszernek a bejáratát, ahol az olaszok eltűntek. A halálesetek okát továbbra is vizsgálják. Antonio Tajani olasz külügyminiszter kijelentette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áldozatok földi maradványait hazaszállítsák. Egyúttal részvétét fejezte ki a mentési munkálatok során elhunyt maldív búvár halála miatt is.