Tragédia történt a turisták kedvelt szigetén: tömegsírrá vált a mélyvízi barlang

A Maldív-szigeteken tragédiába torkollott egy olasz búvárcsoport expedíciója. Öt tapasztalt merülő tűnt el egy víz alatti barlangrendszerben végrehajtott mélymerülés során, amiről mint később kiderült: nem értesítették az illetékes hatóságokat. A mentési műveleteket rendkívül nehéz körülmények és egy újabb haláleset is súlyosbította, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a történtek körülményeit

2026. 05. 16. 20:30
Illusztráció: A dekompresszió végét váró búvárok Forrás: AFP
A mentésekben részt vevő búvár is meghalt

A Maldív-szigetek elnöki szóvivője, Mohamed Hussain Shareef elmondta, hogy a keresést azt követően függesztették fel, hogy Mohamed Mahudhee, a Maldív Nemzeti Védelmi Erők egyik tagja víz alatti dekompressziós betegség következtében meghalt, miután a főváros egyik kórházába szállították.

Hozzátette, hogy a hatóságok három finn búvár vasárnapi érkezésére várnak. Ők a mélytengeri és barlangi búvárkodás szakértői, és érkezésük után újragondolják a keresési stratégiát.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok akadályozták a mentési erőfeszítéseket. 

Az olasz külügyminisztérium közlése szerint a szombati kutatási műveletekben nyolc helyi búvár vett részt, akik váltásban dolgoztak az eltűnt olaszok felkutatásán.

Az első csapatok már korábban lemerültek, hogy azonosítsák és megjelöljék annak a barlangrendszernek a bejáratát, ahol az olaszok eltűntek. A halálesetek okát továbbra is vizsgálják. Antonio Tajani olasz külügyminiszter kijelentette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áldozatok földi maradványait hazaszállítsák. Egyúttal részvétét fejezte ki a mentési munkálatok során elhunyt maldív búvár halála miatt is.

Tapasztalt merülők voltak

A Maldív-szigeteki kormány tájékoztatása szerint az áldozatok azonosítása megtörtént: Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológia tanszékének docense; lánya, Giorgia Sommacal; Federico Gualtieri tengerbiológus; Muriel Oddenino kutató; valamint Gianluca Benedetti búvároktató.

Benedetti holttestét csütörtökön találták meg. A testét a barlang bejáratának közelében fedezték fel, a hatóságok pedig úgy vélték, hogy a többi búvár beljebb hatolt a barlangba. 
A Genovai Egyetem pénteki közleménye szerint Montefalcone és Oddenino hivatalos tudományos küldetés keretében tartózkodott a Maldív-szigeteken, hogy a tengeri környezetet monitorozzák és a klímaváltozás trópusi biodiverzitásra gyakorolt hatásait vizsgálják.

A közlemény ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a halálos balesethez vezető búvártevékenység nem volt része a tervezett kutatásnak, azt magánjelleggel végezték. Hozzátették, hogy a másik két áldozat – Sommacal hallgató és a nemrég végzett Gualtieri – nem vett részt a tudományos küldetésben.

Carlo Sommacal, Montefalcone férje és Giorgia édesapja kétségeinek adott hangot a baleset körülményeivel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hogy „valaminek történnie kellett odalent”, tekintettel felesége és lánya jelentős tapasztalatára. Az olasz televíziónak nyilatkozva Montefalconét körültekintő és rendkívül fegyelmezett búvárként jellemezte, aki soha nem sodorta volna veszélybe a lányát vagy más kollégáit.

Az utazásszervező szerint engedély nélkül merültek

Az a olasz utazásszervező cég, amely a Maldív-szigeteki búvárutat szervezte, tagadta, hogy engedélyezte volna vagy tudott volna a helyi szabályokat megsértő mélymerülésről. 

Orietta Stella, az Albatros Top Boat jogi képviselője közölte, hogy a szervező nem tudott arról, hogy a csoport 30 méternél mélyebbre tervezett merülni. Elmondása szerint ehhez a mélységhez a Maldív-szigeteki tengeri hatóságok külön engedélye szükséges, és a szervező soha nem engedélyezte volna ezt.

Stella hozzátette, hogy a merülés jelentősen túllépte azt, amit az eredeti tervek tartalmaztak egy tudományos célú hajóút során, amely a korallminták szabványos mélységben történő gyűjtésére összpontosított. Elmondása szerint az áldozatok tapasztalt búvárok voltak, ugyanakkor a használt felszerelés a jelek szerint hagyományos szabadidős búvárfelszerelés volt, nem pedig olyan technikai eszköz, amely mély barlangi merülésekhez alkalmas.

A barlangi búvárkodás rendkívül technikai jellegű és veszélyes tevékenység, amely speciális képzést, felszerelést és szigorú biztonsági előírásokat igényel. Szakértők szerint a barlangokban könnyű elveszíteni a tájékozódást vagy eltévedni, különösen akkor, amikor a felkavarodó üledék erősen rontja a látási viszonyokat.

Az olasz külügyminisztérium közlése szerint a barlang három nagy kamrára oszlik, amelyeket szűk átjárók kötnek össze. A mentőcsapatok pénteken a három kamrából kettőt átkutattak, azonban a keresést korlátozni kellett az oxigénellátással és a dekompresszióval kapcsolatos szempontok miatt.

Az olasz hatóságok szerint a Duke of York nevű hajó fedélzetén ugyanazon az expedíción részt vevő további mintegy húsz olasz állampolgár biztonságban van. Olaszország colombói nagykövetsége segítséget nyújtott a fedélzeten tartózkodóknak, és kapcsolatba lépett a Red Crescent szervezettel is, amely önkéntesek küldését ajánlotta fel pszichológiai segítségnyújtás céljából. A Maldív-szigetek turisztikai minisztériuma közölte, hogy a vizsgálat lezárultáig felfüggesztette a Duke of York működési engedélyét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
