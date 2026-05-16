A hantavírus már a szomszédban van

A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.

A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videófelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.