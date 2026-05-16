A hantavírus már a szomszédban van

Egy román férfinél igazolták a hatóságok az óceánjáró fedélzetén elszabadult vírust. A hantavírus-fertőzés teljes megerősítése érdekében további teszteket rendeltek el a hatóságok, miután a beteg a közlés szerint nem járt külföldön.

2026. 05. 16. 13:20
Fotó: ANTONY DICKSON Forrás: AFP
A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.

A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videófelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.

 

A román közegészségügyi intézet korábbi közleményében felidézte, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében. 

A hantavírusok elsősorban rágcsálók által terjesztett kórokozók, amelyek leggyakrabban akkor fertőzik meg az embert, ha belélegzi a fertőzött állatok vizelete, ürüléke által szennyezett port, közvetlenül érintkezik az ürülékkel, vagy megharapja egy fertőzött rágcsáló.

Az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén. Nemrég evakuálni kellett az MV Hondius tengerjárót, miután fertőzötteket azonosítottak a fedélzeten. 

Borítókép: A MV Hondius utasai az evakuáció után vegyvédelmi ruhában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
