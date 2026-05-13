Health officials say they are monitoring a Minnesota resident after possible exposure to hantavirus abroad. https://t.co/Om70hUHy81— FOX 9 (@FOX9) May 13, 2026
Hantavíruspánik Európában: hathétnyi bezártság vár a hazatérő utasokra, lélegeztetőgépen az első francia beteg
A halálos hantavírus egyértelműen terjed Európában: Franciaországban már 22 embert figyelnek meg, miközben egy párizsi beteget lélegeztetőgépre kapcsoltak súlyos tüdő- és szívproblémák miatt. A fertőzéstől a tünetek jelentkezéséig akár nyolc hét is eltelhet, így a WHO figyelmeztetése szerint az esetek száma tovább nőhet. Az érintett országok szigorú karanténnal és folyamatos megfigyeléssel reagálnak; az Egyesült Államokban például 42 napos karantén vár a gyanús tüneteket mutató utasokra. Egyre több nemzet kényszerül drasztikus óvintézkedésekre a hantavírus megfékezése érdekében.
2026. 05. 13. 10:26
„Kaliforniában továbbra is rendkívül alacsony a közegészségügyi kockázat” – közölte a CDPH. John Knox, a HHS munkatársa hétfőn elmondta, hogy a hazatérő amerikaiak a következő napokban többféle egészségügyi vizsgálaton esnek át.
Ezután egyéni ellátási tervet kapnak, amely meghatározza, hogy otthoni elkülönítésre van-e szükségük, vagy kórházban kell maradniuk, állapotuk és életkörülményeik alapján.
Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) közölte, hogy az érintetteknek 42 napos önkéntes karantént kell vállalniuk, ezalatt pedig megfigyelés alatt maradnak, és naponta egyszer meg kell mérniük a testhőmérsékletüket.
Hollandia
Az Európai Unió iránymutatása hasonló az Egyesült Királyságéhoz: a tagállamokba visszatérő állampolgárokra hathetes önkéntes karantén vár, amely alatt figyelniük kell az esetleges tüneteket. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azt tanácsolja, hogy „a tünetek jelentkezése esetén” azonnal forduljanak orvoshoz.
Az MV Hondius holland utasait, akik vasárnap hagyták el a hajót, Eindhovenbe szállították, ahol jelenleg karanténban vannak.
A holland kormány közölte, hogy az érintetteket furgonokkal szállították közvetlenül az otthonaikba. Hozzátették: az elkülönítés alatt álló személyekkel az egészségügyi hatóságok naponta kapcsolatba lépnek, „hogy időben azonosítsák az esetleges tüneteket, és szükség esetén gyorsan biztosítsák a megfelelő ellátást”. Tizenhárom holland állampolgár – nyolc utas és ötfős személyzet – tartózkodott a hajón, amikor az kikötött Tenerifén.
További Külföld híreink
Spanyolország
Tizennégy spanyol állampolgárt repülővel szállítottak Teneriféről Madridba. Jelenleg kötelező karanténban vannak a főváros egyik katonai kórházában. Az ország egészségügyi minisztere hétfőn bejelentette, hogy az egyik érintett első tesztje pozitív eredményt mutatott. „Az érintett továbbra is el van különítve, de tünetmentes, és jó állapotban van” – mondta Mónica García. „A másik 13 utas tesztje negatív lett.” – tette hozzá a miniszter.
Tenerife és általában a Kanári-szigetek lakói aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a hajó ott is megállt.
A WHO illetékesei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a szélesebb körű fertőzés kockázata alacsony „a vírus terjedési módja miatt”. A hajóról távozó utasokat és a személyzet tagjait Granadilla kikötőjébe szállították, amely távol esik a sűrűbben lakott területektől.
Franciaország
Franciaországban megerősítették az első hantavírusos esetet, miután egy francia állampolgár megfertőződött a Teneriféről Párizsba tartó charterjáraton. Stéphanie Rist közölte, hogy egy nőt Párizsban karanténban tartanak, az állapota pedig romlik. Emellett 22 kontakt személyt azonosítottak, írja a B92 portál.
Sébastien Lecornu a hétvégén bejelentette, hogy mind az öt, Spanyolországból hazatérő francia állampolgárt „azonnal karanténba helyezték további értesítésig”.
A párizsi kórházban kezelt beteget lélegeztetőgépre kapcsolták, miután súlyos tüdő- és szívproblémák alakultak ki nála, írja a Sky.
Németország
A német egészségügyi hatóságok hétfőn közölték, hogy négy ember érkezett az országba az éjszaka folyamán. Jelenleg a Frankfurti Egyetemi Kórházban megfigyelés alatt tartják őket. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a négy, egyelőre tünetmentes személyt később berlini, baden-württembergi, bajorországi és schleswig-holsteini otthonaikba szállították. A további intézkedésekről a helyi egészségügyi hatóságok döntenek majd. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint
a május 2-án elhunyt német nő holtteste továbbra is az MV Hondius fedélzetén van.
A másik két, hantavírus miatt elhunyt utas holttestét már elszállították a hajóról.
Kanada
A hatóságok közlése szerint összesen hat kanadai tartózkodott a hajón. Közülük négyen vasárnap tértek vissza Brit Columbiába, miután felszálltak egy Teneriféről induló charterjáratra. Nem mutattak tüneteket, de elővigyázatosságból legalább 21 napos önkéntes karanténba kerültek. A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség közölte, hogy ezt a hantavírus lappangási ideje miatt akár 42 napra is meghosszabbíthatják.
A tünetek a fertőzést követően egy és nyolc hét között bármikor jelentkezhetnek.
Két másik kanadai – egy házaspár – ontariói otthonában tölti az önkéntes karantént. Sylvia Jones hétfőn azt mondta, egyiküknél sem jelentkeztek tünetek.
Svájc
Egy férfi, aki Saint Helenán hagyta el a hajót, hazatérése után pozitív hantavírustesztet produkált. A svájci állampolgár kezelés alatt áll. Felesége, aki vele utazott, nem mutat tüneteket, de elővigyázatosságból önkéntes karanténba vonult.
Argentína
Még vizsgálják, hogyan kezdődött a járvány, és hogy valóban Argentínából indult-e, ahonnan a hajó kifutott.
A WHO korábban közölte, hogy az első két fertőzött egy Argentínán, Chilén és Uruguayon áthaladó madármegfigyelő túrán vett részt. A program során olyan területeket is felkerestek, ahol előfordul a vírust hordozó patkányfaj.
Argentin tisztviselők szerint ez jelenleg a legvalószínűbb magyarázat, de egyelőre semmit sem erősítettek meg hivatalosan. A járvány mögött álló andoki vírustörzs főként Argentínában és Chilében fordul elő.
Fülöp-szigetek
Az MV Hondius legénységének 38 tagja Fülöp-szigeteki állampolgár. Az országban jelenleg nincs nyilvántartott hantavírusos eset, a hatóságok szerint pedig a lakosságot fenyegető kockázat továbbra is „rendkívül alacsony”.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!