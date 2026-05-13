Hantavíruspánik Európában: hathétnyi bezártság vár a hazatérő utasokra, lélegeztetőgépen az első francia beteg

„Kaliforniában továbbra is rendkívül alacsony a közegészségügyi kockázat” – közölte a CDPH. John Knox, a HHS munkatársa hétfőn elmondta, hogy a hazatérő amerikaiak a következő napokban többféle egészségügyi vizsgálaton esnek át.

Ezután egyéni ellátási tervet kapnak, amely meghatározza, hogy otthoni elkülönítésre van-e szükségük, vagy kórházban kell maradniuk, állapotuk és életkörülményeik alapján.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) közölte, hogy az érintetteknek 42 napos önkéntes karantént kell vállalniuk, ezalatt pedig megfigyelés alatt maradnak, és naponta egyszer meg kell mérniük a testhőmérsékletüket.

Hollandia

Az Európai Unió iránymutatása hasonló az Egyesült Királyságéhoz: a tagállamokba visszatérő állampolgárokra hathetes önkéntes karantén vár, amely alatt figyelniük kell az esetleges tüneteket. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azt tanácsolja, hogy „a tünetek jelentkezése esetén” azonnal forduljanak orvoshoz.

Az MV Hondius holland utasait, akik vasárnap hagyták el a hajót, Eindhovenbe szállították, ahol jelenleg karanténban vannak.

A holland kormány közölte, hogy az érintetteket furgonokkal szállították közvetlenül az otthonaikba. Hozzátették: az elkülönítés alatt álló személyekkel az egészségügyi hatóságok naponta kapcsolatba lépnek, „hogy időben azonosítsák az esetleges tüneteket, és szükség esetén gyorsan biztosítsák a megfelelő ellátást”. Tizenhárom holland állampolgár – nyolc utas és ötfős személyzet – tartózkodott a hajón, amikor az kikötött Tenerifén.