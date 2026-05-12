A jelenlegi vírusfertőzések során azonosított hantavírus andoki vírustörzse az egyetlen, amelyik emberről emberre terjed. A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel – emelték ki.
Megszólalt az Európai Gyógyszerügynökség a hantavírus elleni készítményekről
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen – erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség a közleményében kedden.
Aktívan figyelik a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírusjárványt, más uniós szervezetekkel együtt. A vészhelyzeti munkacsoport készen áll arra, hogy támogassa a hantavírusok elleni vakcinák és terápiák fejlesztését.
