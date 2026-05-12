„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

Itt vannak a helyszíni fotók a monori TEK-es akció nyomairól

Egy 72 éves férfi meghalt.

2026. 05. 12. 15:04
Bűnügyi helyszínelők és a Terrorelhárítási Központ (TEK) Lenco páncélozott járműve Monoron 2026. május 11-én. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bár a TEK megpróbált a férfival tárgyalni, ő nem volt együttműködő. Az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták és a helyszínen meghalt. 

Monor, 2026. május 12. Rendőrök, bűnügyi helyszínelők és a Terrorelhárítási Központ (TEK) Lenco páncélozott járműve Monoron 2026. május 11-én. A Pest vármegyei településen egy idős férfi egy gáz-riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre; végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai lelőtték a férfit, aki meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek – közölték. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
