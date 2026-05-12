Bár a TEK megpróbált a férfival tárgyalni, ő nem volt együttműködő. Az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták és a helyszínen meghalt.
Itt vannak a helyszíni fotók a monori TEK-es akció nyomairól
Egy 72 éves férfi meghalt.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek – közölték.
