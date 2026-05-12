Tragédiával végződött a TEK akciója Monoron

Mivel a rendőrök a TEK közreműködését kérték, a szervezet munkatársai nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, és megpróbáltak a férfival tárgyalni, de ő nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Olyannyira nem, hogy a férfi az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába.

A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, a helyszínen életét vesztette.