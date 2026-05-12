Hat vármegyében zivatarok és jégeső, négyben erős szél miatt miatt figyelmeztetnek a meteorológusok

Keddre négy megyére citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a viharossá fokozódó szél miatt, míg hat helyen zivatarok, esetleges jégeső miatt figyelmeztetnek.

Forrás: HungaroMet.hu

Szerdán napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Eső, zápor többfelé, zivatar kedden leginkább a délnyugati határ mentén és a keleti, északkeleti harmadban fordulhat elő, szerdán csupán északkeleten lehet kisebb zápor. Az északnyugati szelet kedden sokfelé erős, helyenként, illetve zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Szerdán nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél.