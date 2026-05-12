Feljelentette a Morrison's 2 biztonsági őreit a férfi, aki két ütéssel gyilkolt a szórakozóhelyen + videó

A TV2 Tények Plusz című műsor hétfő esti adásában a támadó arról beszélt, hogy a szórakozóhely biztonsági őrei csúnyán bántak vele.

Amikor cigiztem, hátulról megszorították a nyakamat, körülbelül négyen-öten megfogtak, kivittek, majd amíg ki nem érkeztek a rendőrök, ütöttek-vertek, és többször a számba köptek

– fogalmazott. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen, aki a vád szerint a Budapest belvárosi Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen két nagy erejű ökölcsapással végzett egy másik, szintén ott szórakozó férfival.