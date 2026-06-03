Kondás Elemér újra Debrecenben kapott kispadot, de a Loki mást választott

– Azért kerestek meg a klub vezetői, illetve azért vállaltam el a felkérést, mert szeretnénk, ha olyan eredményes lenne a csapat a következő bajnoki évben, hogy esetlegesen osztályt tudjon lépni. Dolgoztam már korábban a DEAC-nál, akkor is jól éreztem magam, sikeresek voltunk, azon leszünk, hogy most is legalább olyan jól szerepeljünk, és akkor azt gondolom, meglesz a lehetőség arra, hogy feljebb lépjünk – mondta székfoglalójában a DEAC-hoz 2019 decembere után visszatért Kondás Elemér, aki a Loki meccsein is gyakran megfordul. Régi-őj munkahelyéről most már csupán pár száz métert kell sétálnia a Nagyerdei Stadionhoz.