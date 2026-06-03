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Kondás Elemér újra Debrecenben kapott kispadot, de a Loki mást választott

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Kondás Elemér lett a Debreceni Egyetem (DEAC) NB III-as labdarúgócsapatának új vezetőedzője. A 62 éves, a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok szakember kinevezésével egyidejűleg a cívisváros NB I-es együttese is tudatta, kire esett a választása. Az észt Gert Remmel Lengyelországból, a Motor Lublin szakmai stábjából teszi át a székhelyét Debrecenbe. Az ötvenéves új vezetőedző finn és portugál segítőt hozott magával Dzsudzsák Balázsékhoz.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 03. 18:21
DVSC
A DVSC bemutatta új vezetőedzőjét Fotó: Facebook/DVSC
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– Azért kerestek meg a klub vezetői, illetve azért vállaltam el a felkérést, mert szeretnénk, ha olyan eredményes lenne a csapat a következő bajnoki évben, hogy esetlegesen osztályt tudjon lépni. Dolgoztam már korábban a DEAC-nál, akkor is jól éreztem magam, sikeresek voltunk, azon leszünk, hogy most is legalább olyan jól szerepeljünk, és akkor azt gondolom, meglesz a lehetőség arra, hogy feljebb lépjünk – mondta székfoglalójában a DEAC-hoz 2019 decembere után visszatért Kondás Elemér, aki a Loki meccsein is gyakran megfordul. Régi-őj munkahelyéről most már csupán pár száz métert kell sétálnia a Nagyerdei Stadionhoz.

 

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